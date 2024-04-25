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Posted 25 апреля, 10:40

Published 25 апреля, 10:40

Modified 25 апреля, 10:42

Updated 25 апреля, 10:42

Автомобилисты встали в семикилометровую пробку под Екатеринбургом

Автомобилисты встали в семикилометровую пробку под Екатеринбургом

25 апреля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Автомобилисты встали в огромную пробку на Пермском тракте днем 25 апреля 2024 года.

Движение на данном дорожном участке затруднено из-за проведения ремонтных работ, а также из-за массового потока транспорта, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

Водителям транспортных средств порекомендовали заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.

Напомним, 24 апреля 2024 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь образовалась большая автомобильная пробка.

Транспорты вынуждены были стоять почти полчаса, прежде чем поехать дальше. Затор можно было объехать через дорогу Первомайское — Первоуральск.

Жители Екатеринбурга встали в пробке в центре города
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Трасса#Пробка#Движение#Дорожные работы#Екатеринбург#Автомобили#Затор#Автомобилисты#Пермский тракт
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