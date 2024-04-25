Автомобилисты встали в семикилометровую пробку под Екатеринбургом

Posted 25 апреля, 10:40
Published 25 апреля, 10:40
Modified 25 апреля, 10:42
Updated 25 апреля, 10:42
Движение на данном дорожном участке затруднено из-за проведения ремонтных работ, а также из-за массового потока транспорта, рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
Водителям транспортных средств порекомендовали заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в затор.
Напомним, 24 апреля 2024 года на участке трассы Екатеринбург — Пермь образовалась большая автомобильная пробка.
Транспорты вынуждены были стоять почти полчаса, прежде чем поехать дальше. Затор можно было объехать через дорогу Первомайское — Первоуральск.