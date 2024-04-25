Благодатный огонь приедет в Екатеринбург

Posted 25 апреля, 12:25
Published 25 апреля, 12:25
Modified 25 апреля, 12:27
Updated 25 апреля, 12:27
В Израиль отправятся священники, прихожане, деятели культуры, науки, образования, рассказали в Фонде святой Екатерины. За Благодатным огнем полетят два самолета.
Служба запланирована в Свято-Троицком кафедральном соборе пасхальную ночь, а в дневное время все желающие православные проследуют крестным ходом до Храма-на-Крови. В честь праздника в городе будут украшены улицы, установлены фигуры.
Напомним, что в 2024 году страстная неделя перед Пасхой будет длиться с 29 апреля по 4 мая.