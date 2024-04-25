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Posted 25 апреля, 12:25

Published 25 апреля, 12:25

Modified 25 апреля, 12:27

Updated 25 апреля, 12:27

Благодатный огонь приедет в Екатеринбург

Благодатный огонь приедет в Екатеринбург

25 апреля 2024, 12:25
Фото: 1MI
Паломники из Екатеринбурга привезут в город Благодатный огонь из Иерусалима. Команда сперва отправится на двух спецсамолетах в Израиль, откуда и привезет огонь к Пасхе.

В Израиль отправятся священники, прихожане, деятели культуры, науки, образования, рассказали в Фонде святой Екатерины. За Благодатным огнем полетят два самолета.

Служба запланирована в Свято-Троицком кафедральном соборе пасхальную ночь, а в дневное время все желающие православные проследуют крестным ходом до Храма-на-Крови. В честь праздника в городе будут украшены улицы, установлены фигуры.

Напомним, что в 2024 году страстная неделя перед Пасхой будет длиться с 29 апреля по 4 мая.

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