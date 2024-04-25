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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

Бывшая участница шоу «Мама в 16» из Березовского снова беременна

Бывшая участница шоу «Мама в 16» из Березовского снова беременна

25 апреля 2024, 07:05
Фото: 1MI
Девушка Олеся из Березовского, участвовавшая в шоу «Мама в 16», объявила о том, что она снова беременна.

Девушка показала своим подписчикам в соцсетях положительный результат теста на беременность. При этом она плакала и сказала, что у нее есть еще одна сложная ситуация, о которой сейчас не может рассказать.

По словам свердловчанки, второго ребенка она ждет от нового молодого человека. Со своим мужем, от которого она родила дочь, девушка рассталась.

Напомним, выпуск данного шоу, в котором юная свердловчанка была главной героиней, был показан в марте 2024 года. Рожала Олеся в Санкт-Петербурге.

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