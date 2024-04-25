Бывшая участница шоу «Мама в 16» из Березовского снова беременна

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Девушка показала своим подписчикам в соцсетях положительный результат теста на беременность. При этом она плакала и сказала, что у нее есть еще одна сложная ситуация, о которой сейчас не может рассказать.
По словам свердловчанки, второго ребенка она ждет от нового молодого человека. Со своим мужем, от которого она родила дочь, девушка рассталась.
Напомним, выпуск данного шоу, в котором юная свердловчанка была главной героиней, был показан в марте 2024 года. Рожала Олеся в Санкт-Петербурге.