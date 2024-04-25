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Бывший сотрудник ИК в Ивделе осужден на 5 лет за взятки и мошенничество

Бывший сотрудник ИК в Ивделе осужден на 5 лет за взятки и мошенничество

25 апреля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Бывший сотрудник исправительной колонии в Ивделе в 2019 и 2020 годах проносил заключенным запрещенные предметы за денежное вознаграждение.

Сотрудник учреждения неоднократно передавал заключенным мобильные телефоны вместе с аксессуарами к ним. За эти «услуги» он брал деньги. При этом в некоторых случаях он, взяв деньги, не приносил предметы осужденных и оставлял их себе, рассказали в пресс-службе свердловского Следкома.

После того, как незаконная деятельность сотрудника колонии была выявлена, в отношении него возбудили уголовное дело. После завершения расследования дело передали в суд. Подсудимого приговорили к пяти годам тюрьмы, а также лишили права занимать определенные должности на протяжении трех лет.

Напомним, в Екатеринбурге арестовали автоинспектора по подозрению во взяточничестве. Срок ареста продлится два месяца.

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