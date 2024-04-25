Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада

Редакция TagilCity.ru сравнила цены на такси с обычными. С Вагонки в центр города при обычной цене для маршрута пассажир платил 300-350 рублей, а утром 25 апреля поднялась до 600-700 рублей в зависимости от тарифа. По тарифу «Комфорт» с Тагилстроя в центр города придется отдать свыше 800 рублей, а 10-минутная поездка с Гальянки обойдется в почти 500 рублей по самому дешевому тарифу.