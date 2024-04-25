Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:43
Updated Сегодня, 04:43
Я осталась работать из дома, потому что как раз на днях уже сменила резину на летнюю. Накануне уже было очень скользко. На одной из горок передо мной застряла другая машина, никак не могла подняться. В итоге многие разворачивались и уезжали по другому пути. Сегодня утром стало еще хуже — и сколько, и снега много, — рассказывает автомобилистка с Вагонки.
Водители такси также отмечают сложность дорожной обстановки. Высокий спрос на такси по всему городу связан в том числе с тем, что часть водителей не вышла на линию из-за непогоды.
Я сегодня отказался от работы. Весь город в сиреневом цвете — это значит, что за заказы в этих зонах будет наценка. Но никакие деньги не стоят риска по такому гололеду: неизвестно, какие неадекваты попадутся. Ведь есть те, кто гоняет, не соблюдает дистанцию. Я не стал рисковать, — говорит водитель такси Дмитрий.
Редакция TagilCity.ru сравнила цены на такси с обычными. С Вагонки в центр города при обычной цене для маршрута пассажир платил 300-350 рублей, а утром 25 апреля поднялась до 600-700 рублей в зависимости от тарифа. По тарифу «Комфорт» с Тагилстроя в центр города придется отдать свыше 800 рублей, а 10-минутная поездка с Гальянки обойдется в почти 500 рублей по самому дешевому тарифу.