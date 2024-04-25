Донорам крови в Свердловской области заплатили 66 миллионов за год

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Они получат три тысячи рублей — это единоразовая выплата. Таким образом, повышение произошло на треть. Увеличение было сделано в первый раз за 15 лет. Год назад порядка 33 тысяч свердловским донорам заплатили 66 миллионов.
Благодаря этим людям заготавливается более 50 тонн крови ежегодно. Таким образом, регион остается в числе рекордсменов в РФ по показателю собранной крови, рассказали в администрации.
Ранее сообщалось, как можно стать донором крови, как подготовиться к донации и какие нормы сдачи крови являются безопасными.