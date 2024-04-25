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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Свердловской области на треть увеличена выплата донорам крови

Донорам крови в Свердловской области заплатили 66 миллионов за год

25 апреля 2024, 07:37
Фото: Администрация Свердловской области

В Свердловской области на треть увеличена выплата донорам крови

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличит выплаты донорам крови на треть. Увеличение коснется тех людей, которые сдали кровь в самых больших дозах подряд трекратно за год.

Они получат три тысячи рублей — это единоразовая выплата. Таким образом, повышение произошло на треть. Увеличение было сделано в первый раз за 15 лет. Год назад порядка 33 тысяч свердловским донорам заплатили 66 миллионов.

Фото: Администрация Свердловской области

Благодаря этим людям заготавливается более 50 тонн крови ежегодно. Таким образом, регион остается в числе рекордсменов в РФ по показателю собранной крови, рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, как можно стать донором крови, как подготовиться к донации и какие нормы сдачи крови являются безопасными.

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#Дарья Сорокина#Россия#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Донор#Кровь#Выплаты#Донорство#Единовременная выплата#Екатеринбург#Лидеры
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