Двум деревням в Свердловской области грозят пожары

Posted 25 апреля, 12:10
Published 25 апреля, 12:10
Modified 25 апреля, 12:12
Updated 25 апреля, 12:12
Так, сотрудники экстренной службы и Россельхознадзора заметили несколько участков, заросших растительностью. В случае пожара огонь может перекинуться на ближайшие жилища, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Участки значительно заросли травой, березой и хвойным деревом. В связи с этим их нынешнее состояние считается легковоспламеняемым.
Участки принадлежат женщине, которая приобрела их в 2013 году и с тех пор их не очищала от зарослей, несмотря на неоднократные указания специалистов. Сейчас, если владелица не ликвидирует лишние деревья, суд может лишить ее участков.
Напомним, 23 апреля 2024 года под Ревдой около бывшего завода вспыхнул крупный природный пожар в поле.