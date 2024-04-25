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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Эксперт рассказал, почему сбор лесных ягод начнется раньше обычного

25 апреля 2024, 16:58
Агроном Владимир Микулов объяснил, почему в этом году сбор лесных ягод может начаться раньше обычного.

Если текущая погода сохранится, то сбор будет на 10 дней или две недели раньше, рассказал эксперт в интервью Pravda.Ru. Возможны заморозки и в середине июня, но это не должно вызывать больших проблем. Однако, если погода станет холодной, то начало сбора может задержаться.

Микулов выразил оптимистичные прогнозы относительно урожая лесных ягод. Наличие достаточного количества влаги, солнечных дней и тепла способствуют активному росту растений, отметил он. С учетом обилия снега и отсутствия морозов под ним, эксперт считает, что урожай будет хорошим.

По поводу времени созревания черники Микулов не дал точных прогнозов. Он отметил, что эта ягода — скорее осенняя, чем летняя.

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