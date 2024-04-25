Эксперт рассказал, почему сбор лесных ягод начнется раньше обычного

Если текущая погода сохранится, то сбор будет на 10 дней или две недели раньше, рассказал эксперт в интервью Pravda.Ru. Возможны заморозки и в середине июня, но это не должно вызывать больших проблем. Однако, если погода станет холодной, то начало сбора может задержаться.