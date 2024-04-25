Элитный особняк в Екатеринбурге продается за 1,2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Здание было построен в 2017 году. В особняке имеются мансарда, а также просторное подземное помещение для парковки автомобилей, рассчитанное на 42 машины. Объявление о продаже дома появилось на известном сайте объявлений.
Напомним, в Екатеринбурге продают 13-этажное офисное здание за 900 миллионов, которое было возведено в начале 80-х годов ХХ века на улице Тургенева.
В центре есть кафе, парковка, несколько лифтов, просторный холл. Кроме того, в здании находится круглосуточная охрана.