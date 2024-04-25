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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 04:43

Элитный особняк в Екатеринбурге продается за 1,2 миллиарда рублей

Элитный особняк в Екатеринбурге продается за 1,2 миллиарда рублей

25 апреля 2024, 04:41
Фото: Сайт объявлений Авито
В центральной части Екатеринбурга выставлен на продажу трехэтажный особняк «Рязанов», который расположен на улице Горького.

Здание было построен в 2017 году. В особняке имеются мансарда, а также просторное подземное помещение для парковки автомобилей, рассчитанное на 42 машины. Объявление о продаже дома появилось на известном сайте объявлений.

Напомним, в Екатеринбурге продают 13-этажное офисное здание за 900 миллионов, которое было возведено в начале 80-х годов ХХ века на улице Тургенева.

В центре есть кафе, парковка, несколько лифтов, просторный холл. Кроме того, в здании находится круглосуточная охрана.

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