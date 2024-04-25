Где нельзя будет парковаться в Нижнем Тагиле в День Победы

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В Тагиле вводятся ограничение на некоторых улицах в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Запрет также будет действовать 9 Мая, говорится в постановлении администрации города.
6 мая парковка будет запрещена с 18:00 до 21:00 на проспекте Ленина (участок от Первомайской до проспекта Мира).
С 22:00 8 мая запрет на парковку вводится на следующих улицах:
— проспекте Ленина на участке от улицы Уральской до проспекта Мира;
— улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;
— улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;
— улице Первомайской на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
— улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
— улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;
— проспекте Строителей на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.
Запрет на парковку будет действовать до окончания праздничных мероприятий в честь Дня Победы.
Ранее стало известно, какие улицы в Нижнем Тагиле будут перекрыты 9 Мая из-за праздничных мероприятий.