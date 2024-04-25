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В Нижнем Тагиле запретят парковку на некоторых улицах в преддверии 9 Мая

Где нельзя будет парковаться в Нижнем Тагиле в День Победы

25 апреля 2024, 14:35
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле запретят парковку на некоторых улицах в преддверии 9 Мая

В Нижнем Тагиле на некоторых улицах будет запрещена парковка при подготовке к мероприятиям 9 Мая и в сам праздник.

В Тагиле вводятся ограничение на некоторых улицах в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Запрет также будет действовать 9 Мая, говорится в постановлении администрации города.

6 мая парковка будет запрещена с 18:00 до 21:00 на проспекте Ленина (участок от Первомайской до проспекта Мира).

С 22:00 8 мая запрет на парковку вводится на следующих улицах:

— проспекте Ленина на участке от улицы Уральской до проспекта Мира;

— улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

— улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Карла Маркса;

— улице Первомайской на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;

— улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— проспекте Строителей на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Запрет на парковку будет действовать до окончания праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Ранее стало известно, какие улицы в Нижнем Тагиле будут перекрыты 9 Мая из-за праздничных мероприятий.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#Праздник#День Победы#Парковка#Ограничения#Екатеринбург
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