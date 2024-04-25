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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Хлеб и молоко подорожали в Свердловской области

Хлеб и молоко подорожали в Свердловской области

25 апреля 2024, 15:21
Фото: 1MI
Статисты Свердловской области зафиксировали в конце апреля 2024 года повышение цен на хлеб и молоко. Однако это не единственные продукты, которые подорожали с 15 по 22 число.

Как стало известно журналисту редакции TagilCity.ru, литр молока обходился свердловчанам в среднем в 71,39 рубля (+0,25%), а килограмм пшеничного хлеба — в 96,7 рубля (+0,86%).

Кроме того, подорожали курица и рыба, колбаса и сыры, мука, рис и другие позиции из списка.

Вновь поднялись цены и на борщевой набор. Капуста стоила 39,87 рубля (+0,24%), свекла — 57,22 рубля (+6,83%). Килограмм моркови можно было в регионе приобрести за 56,44 рубля (+3,21%), а репчатого лука — за 32,94 рубля (+0,34%). А вот стоимость картофеля немного снизилась, до 24,61 рубля (-0,84%).

Также в списке немного подешевевших продуктов в Свердловской области значатся сосиски, творог, чай, макароны, пшено, гречка, водка, яблоки, бананы, помидоры и огурцы.

На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Хлеб#Екатеринбург
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