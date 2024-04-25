Хлеб и молоко подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Как стало известно журналисту редакции TagilCity.ru, литр молока обходился свердловчанам в среднем в 71,39 рубля (+0,25%), а килограмм пшеничного хлеба — в 96,7 рубля (+0,86%).
Кроме того, подорожали курица и рыба, колбаса и сыры, мука, рис и другие позиции из списка.
Вновь поднялись цены и на борщевой набор. Капуста стоила 39,87 рубля (+0,24%), свекла — 57,22 рубля (+6,83%). Килограмм моркови можно было в регионе приобрести за 56,44 рубля (+3,21%), а репчатого лука — за 32,94 рубля (+0,34%). А вот стоимость картофеля немного снизилась, до 24,61 рубля (-0,84%).
Также в списке немного подешевевших продуктов в Свердловской области значатся сосиски, творог, чай, макароны, пшено, гречка, водка, яблоки, бананы, помидоры и огурцы.