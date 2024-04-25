Хлеб и молоко подорожали в Свердловской области

Вновь поднялись цены и на борщевой набор. Капуста стоила 39,87 рубля (+0,24%), свекла — 57,22 рубля (+6,83%). Килограмм моркови можно было в регионе приобрести за 56,44 рубля (+3,21%), а репчатого лука — за 32,94 рубля (+0,34%). А вот стоимость картофеля немного снизилась, до 24,61 рубля (-0,84%).