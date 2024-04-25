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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Крупный природный пожар около бывшего завода вспыхнул под Ревдой

Крупный природный пожар около бывшего завода вспыхнул под Ревдой

25 апреля 2024, 06:21
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург №1»
Под Ревдой разгорелся пожар в поле около бывшего асфальтового предприятия. Возгорание случилось 23 апреля 2024 года.

Устранять огонь, распространившийся по сухой растительности в поле, прибыли сотрудники спасательной службы, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург №1».

Видео: Telegram-канал «Екатеринбург №1»

Напомним, в поселке Барановка в Ревде затопило частный сектор. От воды пострадало шесть земельных участков. При этом эвакуировать местных жителей не пришлось, так как вода в дома не поступила.

Рабочие принялись расширять русло реки, чтобы потоп не стал паводком. К месту происшествия в Ревде приехали сотрудники МЧС.

Подтопление грозит домам в поселке под Ревдой
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