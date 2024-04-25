Многодетная свердловчанка из Ачита умерла после третьих родов

Женщина скончалась около двух недель назад. Утром она пришла в больницу Ачита сдавать анализы, здесь у нее начались схватки. На скорой ее госпитализировали в роддом Красноуфимска, где 35-летняя женщина родила девочку. Однако справиться с кровотечением самостоятельно местные врачи не смогли и повезли роженицу в Екатеринбург. Но по дороге она умерла.