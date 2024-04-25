Многодетная свердловчанка из Ачита умерла после третьих родов

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Трагедией завершились третьи роды жительницы одной из деревень Ачитского района Свердловской области. Она умерла от кровопотери при транспортировке в Екатеринбург, пишет Ura.ru со слов своего источника.
Женщина скончалась около двух недель назад. Утром она пришла в больницу Ачита сдавать анализы, здесь у нее начались схватки. На скорой ее госпитализировали в роддом Красноуфимска, где 35-летняя женщина родила девочку. Однако справиться с кровотечением самостоятельно местные врачи не смогли и повезли роженицу в Екатеринбург. Но по дороге она умерла.
У нее осталось двое детей: дочь-подросток, которая учится в колледже, и 8-летний сын. Супруг женщины занимается оформлением документов, чтобы забрать новорожденную девочку из роддома.
Ранее в одном из колледжей Екатеринбурга прямо на рабочем месте умерла преподавательница.