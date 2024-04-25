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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Свердловской области после родов умерла многодетная мать

Многодетная свердловчанка из Ачита умерла после третьих родов

25 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Свердловской области после родов умерла многодетная мать

Врачи в Красноуфимске, где проходили роды, не смогли остановить кровотечение и отправили пациентку в Екатеринбург. По дороге 35-летняя женщина умерла.

Трагедией завершились третьи роды жительницы одной из деревень Ачитского района Свердловской области. Она умерла от кровопотери при транспортировке в Екатеринбург, пишет Ura.ru со слов своего источника.

Женщина скончалась около двух недель назад. Утром она пришла в больницу Ачита сдавать анализы, здесь у нее начались схватки. На скорой ее госпитализировали в роддом Красноуфимска, где 35-летняя женщина родила девочку. Однако справиться с кровотечением самостоятельно местные врачи не смогли и повезли роженицу в Екатеринбург. Но по дороге она умерла.

У нее осталось двое детей: дочь-подросток, которая учится в колледже, и 8-летний сын. Супруг женщины занимается оформлением документов, чтобы забрать новорожденную девочку из роддома.

Ранее в одном из колледжей Екатеринбурга прямо на рабочем месте умерла преподавательница.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Многодетная мать#Ачит#Роды#18+#Екатеринбург#Кровотечение
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