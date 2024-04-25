Молодого человека в Челябинской области приняли за закладчика и избили

Posted 25 апреля, 11:30
Published 25 апреля, 11:30
Modified 25 апреля, 11:32
Updated 25 апреля, 11:32
К молодому человеку подошли двое и стали интересоваться, что он делает в их районе и занимается ли распространением наркотиков. Пострадавший в ответ отрицал их предположения и говорил, что живет рядом. После этого его стали избивать.
Юношу увезли в медучреждение с травмами живота, разбитым лицом и сотрясением мозга. Ему пришлось делать операцию. Вскоре полицейские задержали одного из нападавших.
Выяснилось, что он ранее был судим. В отношении него возбудили уголовное дело. Второго злоумышленника опросили, задерживать его не стали.
Напомним, в Екатеринбурге прохожий напал на велосипедиста. Нецензурно ругаясь, он стал забрасывать его камнями, а также избил. Потерпевшему наложили 17 швов.