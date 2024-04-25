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Posted 25 апреля, 11:30

Published 25 апреля, 11:30

Modified 25 апреля, 11:32

Updated 25 апреля, 11:32

Молодого человека в Челябинской области приняли за закладчика и избили

Молодого человека в Челябинской области приняли за закладчика и избили

25 апреля 2024, 11:30
Фото: 1MI
23-летнего жителя Челябинской области избили двое незнакомцев, которые приняли его за распространителя наркотиков.

К молодому человеку подошли двое и стали интересоваться, что он делает в их районе и занимается ли распространением наркотиков. Пострадавший в ответ отрицал их предположения и говорил, что живет рядом. После этого его стали избивать.

Юношу увезли в медучреждение с травмами живота, разбитым лицом и сотрясением мозга. Ему пришлось делать операцию. Вскоре полицейские задержали одного из нападавших.

Выяснилось, что он ранее был судим. В отношении него возбудили уголовное дело. Второго злоумышленника опросили, задерживать его не стали.

Напомним, в Екатеринбурге прохожий напал на велосипедиста. Нецензурно ругаясь, он стал забрасывать его камнями, а также избил. Потерпевшему наложили 17 швов.

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