Не смог сделать МРТ ребенку: В Каменске-Уральском пьяный медбрат лишился работы

Инцидент случился в среду, 24 апреля, в горбольнице №3. 10-летнего ребенка привезли на обследование, однако родители обнаружили нетрезвого лаборанта на полу в приемной. Позднее объясниться с ними попытался и врач, от которого, по словам родственников маленького пациента, также пахло алкоголем. В итоге МРТ ребенку так и не сделали.