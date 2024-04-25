Не смог сделать МРТ ребенку: В Каменске-Уральском пьяный медбрат лишился работы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Лаборанта-рентгенолога Данила Абдуллина, который из-за опьянения не смог сделать МРТ мальчику с подозрением на сотрясение мозга, уволили из медучреждения, сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент случился в среду, 24 апреля, в горбольнице №3. 10-летнего ребенка привезли на обследование, однако родители обнаружили нетрезвого лаборанта на полу в приемной. Позднее объясниться с ними попытался и врач, от которого, по словам родственников маленького пациента, также пахло алкоголем. В итоге МРТ ребенку так и не сделали.
По данным Shot, Даниил Абдуллин в 2019 год окончил Свердловский медицинский колледж и устроился на работу в горбольницу №3. На момент увольнения он проработал здесь четыре года.
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