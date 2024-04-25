Нижне-Исетский пруд в Екатеринбурге обмелел

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Екатеринбуржцы интересуются, что случилось с водоемом. Выяснилось, что обмеление пруда временное. Спад уровня воды связан с тем, что идет подготовка к паводку, рассказали в пресс-службе администрации города.
В водоемах при необходимости должно быть свободное пространство для большого количества паводковых вод. При этом когда пруд снова станет заполнен водой — точно неизвестно. В течение какого времени будет наполнен водоем — зависит от количества поступившей воды в Исеть.
Напомним, 15 апреля 2024 года в мэрии Екатеринбурга сообщили, что наводнения и затопления в городе не ожидается, так как половодье закончится примерно в ближайшие полторы недели.