Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?

Люди с инвалидностью — это не только физические ограничения, но всегда живой и богатый внутренний мир, а также не чуждые никому чувства и эмоции. Такие люди, как и все, хотят быть любимыми, понятыми и принятыми. Но, к сожалению, часто они сталкиваются с непониманием и даже неприятием со стороны окружающих. Независимо от того, какие у кого физические возможности, каждый имеет право на достойную жизнь. И когда мы обижаем человека с инвалидностью, мы не только причиняем ему боль, но и разрушаем саму веру в человечество. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда может понадобиться поддержка и понимание.