Общение с людьми с инвалидностью: как не нарушить личные границы?

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Общение с людьми с ограниченными возможностями здоровья может вызывать некоторые сложности и неудобства. Важно помнить, что люди с ОВЗ хотят быть воспринимаемыми как полноправные члены общества. Чтобы правильно общаться с людьми с инвалидностью, необходимо проявлять особое внимание и уважение к их личным границам. Часто возникает вопрос, корректно ли спрашивать о деталях и обстоятельствах, связанных с инвалидностью.
В поисках ответов журналисты TagilCity.ru пообщались с людьми с ОВЗ. У некоторых из них есть нарушения слуха, у других — проблемы со зрением, кто-то не может самостоятельно передвигаться. А у кого-то есть поражения головного мозга. Но, несмотря на различия в типах инвалидности, все они имеют общее желание быть принятыми в обществе. Этот текст написан для возможности лучше понять потребности и желания людей с ОВЗ, а также в попытке найти ответ, как вести себя корректно и не сделать хуже благими намерениями.
Если вы уже знакомы с человеком, который имеет инвалидность, то лучше всего спросить его прямо, готов ли он обсудить свои особенности и проблемы. Важно помнить, что каждый человек имеет право на личную жизнь и конфиденциальность. В том случае, если вы мало знакомы или не знакомы вообще, то лучше избегать прямых вопросов о здоровье, так как это может быть неприятно для человека. Вместо этого можно проявить интерес к другим аспектам жизни человека и узнать о его увлечениях, интересах и достижениях.
Незнакомых людей спрашивать, очевидно, некорректно. Если вы видите человека на коляске, в принципе нет разницы, что с ним и как называется его диагноз. С людьми с другими видами инвалидности — аналогично. Только если сам расскажет. Знакомых можно спросить. Хотя, если он уже знакомый, это и так будет известно, — рассказал TagilCity.ru Илья Попенов, диагноз: ДЦП и дизартрия.
Некоторые люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть открытыми и готовыми говорить о своих проблемах, когда их спрашивают, в то время как другие могут считать это некорректным или нежелательным. Очень важно уважать личные границы каждого человека и не настаивать на обсуждении тем, которые могут быть для него неприятными или болезненными.
Если вы не уверены, стоит ли задавать вопросы о здоровье или инвалидности, лучше всего начать разговор с общих тем и постепенно переходить к более личным вопросам, если это уместно. Но встречаются и такие, кто, не стесняясь, готовы рассказать о себе и своей проблеме, и почти всегда это не для того, чтобы их пожалели, а для того, чтобы дать понять: они такие же люди, как все остальные.
Лично я с удовольствием расскажу и покажу, и это сделаю с блестящим чувством юмора. Я сама дала 60 уроков доброты и дружбы в учебных учреждениях о понятии инвалидности и инклюзии. Но не все люди такие открытые, поэтому лучше перед этим задать вопрос: «Могу ли я поинтересоваться о вашем личном?», — рассказывает Анастасия Ленькова, психолог, диагноз: ревматоидный артрит.
При виде человека с инвалидностью обыватель может испытывать разные чувства. Некоторые чувствуют сострадание и желание помочь, в то время как другие могут испытывать неловкость или страх сделать что-то неправильно. Каждый человек уникален и может реагировать по-своему. Кто-то может быть равнодушным или даже неприязненным, но важно помнить, что все люди разные и заслуживают уважения.
Если вы из тех, кто чувствует неловкость, то не нужно бежать сломя голову и предлагать свою помощь, тем более есть вероятность, что она вообще не нужна. Сначала стоит оценить ситуацию. Если вы хотите помочь, то лучше сначала спросить, нужна ли в принципе ваша помощь. Крайне важно помнить о личных границах человека и не нарушать их.
Нужно именно предложить, но ни в коем случае не помогать самостоятельно, не узнав деталей. Маломобильному гражданину можно ненароком сломать коляску. Человека, который не видит, легко увести не туда, а личность с нарушением или отсутствием слуха ничего не стоит испугать неожиданным появлением, — высказала свое мнение редакции TagilCity.ru Вера Семченкова, диагноз: нарушение опорно-двигательного аппарата.
К сожалению, дети могут быть жестокими по отношению к инвалидам, но иногда и взрослые подают ужасный пример. Они могут высмеивать, издеваться или игнорировать людей с ограниченными возможностями, что является неприемлемым поведением.
Крайне важно научить ребенка правильному отношению. Когда дети видят, что все люди разные и что каждый человек заслуживает уважения, они начинают относиться к другим людям с большим пониманием и состраданием.
От меня уводили детей с немыслимой скоростью, на меня тыкали пальцем, маму просили взять меня на руки в самолёте, чтобы на моё сиденье поставить пальму, врач в детской поликлинике сказала, что я прилично себя веду, многие сомневались в моей дееспособности, маленькая девочка на улице, глядя на меня, сказала: «И так бывает!» — теперь это моя коронная фраза, — вспоминает Вера Семченкова, диагноз: нарушение опорно-двигательного аппарата.
На своем собственном примере вы всегда можете показать ребенку, как правильно общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Будьте вежливы и дружелюбны, но не навязчивы. Показывайте уважение к каждому человеку, независимо от его физических возможностей. Поощряйте ребенка задавать вопросы, но только тогда, когда это уместно.
Скажите, что это такой же человек, как и все, только не может ходить, например. Не надо пугаться или жалеть его. И обижать не стоит, естественно. А вот общение нужно, особенно если это сверстники. Дети обычно быстро находят общий язык, — говорит Илья Попенов, диагноз: ДЦП и дизартрия.
Следует объяснить ребёнку, что люди разные и у каждого есть свои особенности, которые делают их уникальными. Приведите примеры разных людей: кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то быстрый, кто-то медленный. Важно подчеркнуть, что эти различия не делают одних лучше или хуже других. Все люди равны и заслуживают уважения.
Есть люди, которые имеют физические или ментальные особенности. Эти особенности могут затруднять выполнение некоторых задач, но они не делают этих людей хуже или лучше других. Они тоже заслуживают уважения и должны быть приняты такими, какие они есть.
Важно объяснить, что нельзя смеяться над людьми с инвалидностью или показывать на них пальцем. Если ребёнок видит человека с инвалидностью, который нуждается в помощи, можно предложить свою помощь. Но перед этим обязательно нужно спросить, нужна ли помощь.
Необходимо также объяснить, что каждый человек имеет право на личное пространство и свободу. Нельзя трогать или беспокоить людей без их разрешения. В целом, важно научить ребёнка быть добрым, уважительным и понимающим по отношению к людям с инвалидностью.
Если ребёнок умеет общаться, в принципе, то он с любым человеком найдёт общий язык. Всё идёт от родителя: ребёнок видит позитивное отношение к личности с особыми потребностями и сам ведёт себя естественно. Естественность — это главное. Индивидуальные же моменты можно донести сказками или играми. Но важно не переигрывать, — поделилась своим мнением Вера Семченкова, диагноз: нарушение опорно-двигательного аппарата
Многие люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с некорректными вопросами о своем состоянии, нежелательным вниманием или чрезмерной жалостью. Кроме того, их раздражают невежество и неуместные комментарии окружающих. Они хотят, чтобы их воспринимали как обычных людей, со своими достоинствами и недостатками.
Что раздражает? Меня уже ничего. Но огорчает, конечно. Например, если ты просто едешь по улице на коляске или стоишь ждёшь кого-то, а тебе дают милостыню. Сложная ситуация. С одной стороны, человек делает доброе дело, и отказываться неловко, а с другой стороны, это жалость, а она унижает. Другое дело, если просишь, конечно. Ещё меня, как человека с проблемами речи, огорчает, когда при общении обращаются не ко мне, а к сопровождающему. Хочется сказать: «Ау, я здесь! Не надо так». Или когда не дослушивают и перебивают. А это сплошь и рядом, к сожалению, — разъясняет Илья Попенов, диагноз: ДЦП и дизартрия.
Некоторые люди, которые хотят помочь, могут делать это с таким рвением, что по незнанию и непониманию могут только навредить. Ведь невежество еще хуже бездействия. Всем, кто хочет помочь, важно помнить принцип Гиппократа «Primum non nocere!», что означает «прежде всего — не навреди!». Этот принцип просто необходимо соблюдать всем «волонтерам».
Лично мне не нравится, когда хватают за руки и пытаются помочь, а так мне только хуже и неудобно. Приходится выдавать инструкцию по применению меня. В любом случае не отталкиваю человека. А просто рассказываю, как. Один раз от такой спонтанной помощи у меня синяки на руках были, — вспоминает Анастасия Ленькова, психолог, диагноз: ревматоидный артрит.
Также люди с ограниченными возможностями здоровья могут испытывать раздражение из-за отсутствия доступности окружающей среды, например, отсутствия пандусов или специальных туалетов. Однако, бывает и наоборот: например, если стоит знак парковки для инвалидов, а обычные граждане игнорируют его, создавая тем самым неудобства для людей, которые каждый день вынуждены преодолевать препятствия.
Ещё могу добавить про парковку. Когда место со знаком инвалида занимает какой-то абсолютно здоровый тип на дорогой машине, а ты, вернувшись домой, вынужден искать место и ехать до подъезда издалека, преодолевая препятствия и прося помощи у прохожих, в страхе убиться или сломать колёса. Особенно болезненны такие ситуации зимой, когда везде снег и лёд, а дворы и между ними чистят плохо или вообще никак. Нельзя так, — Илья Попенов, диагноз: ДЦП и дизартрия.
Люди с инвалидностью — это не только физические ограничения, но всегда живой и богатый внутренний мир, а также не чуждые никому чувства и эмоции. Такие люди, как и все, хотят быть любимыми, понятыми и принятыми. Но, к сожалению, часто они сталкиваются с непониманием и даже неприятием со стороны окружающих. Независимо от того, какие у кого физические возможности, каждый имеет право на достойную жизнь. И когда мы обижаем человека с инвалидностью, мы не только причиняем ему боль, но и разрушаем саму веру в человечество. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда может понадобиться поддержка и понимание.