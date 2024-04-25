Пешеход в Екатеринбурге шел на красный свет и попал под машину

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По словам прохожего, автомобиль наехал так, что обувь пешехода отлетела до другого светофора. Позже, когда очевидец пришел домой, он увидел из окна приехавших медиков, пишет Е1.
Известно, что пострадавший переходил проезжую часть, несмотря на запрещенный сигнал светофора. Его увезли в медучреждение с полученными травмами. В ГИБДД проводят проверку, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Напомним, 23 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Пенсионера после осмотра отпустили домой.