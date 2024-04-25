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Пешеход в Екатеринбурге шел на красный свет и попал под машину

Пешеход в Екатеринбурге шел на красный свет и попал под машину

25 апреля 2024, 03:23
Фото: Е1
55-летний водитель Skoda Octavia сбил пешехода, который шел на красный сигнал светофора в Екатеринбурге. ДТП случилось около ТЦ Veer Mall 24 апреля 2024 года.

По словам прохожего, автомобиль наехал так, что обувь пешехода отлетела до другого светофора. Позже, когда очевидец пришел домой, он увидел из окна приехавших медиков, пишет Е1.

Известно, что пострадавший переходил проезжую часть, несмотря на запрещенный сигнал светофора. Его увезли в медучреждение с полученными травмами. В ГИБДД проводят проверку, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Напомним, 23 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Пенсионера после осмотра отпустили домой.

В Нижнем Тагиле в ДТП попали инспекторы ГИБДД
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