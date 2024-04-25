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Под Пышмой водитель Ford сбила лису и въехала в металлическую ограду

Под Пышмой лиса бросилась под колеса автомобиля и спровоцировала аварию

25 апреля 2024, 11:09
Фото: ГИБДД Свердловской области

Под Пышмой водитель Ford сбила лису и въехала в металлическую ограду

В Свердловской области за последние сутки произошло три ДТП во вине диких животных. Лисы, лоси и другие обитатели леса все чаще выходят на дороги.

В четверг, 25 апреля, 53-летняя водитель Ford Focus ехала по трассе Пышма — д. Нагибина, когда на дорогу выбежала лиса, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.

Женщина не сумела вовремя среагировать, сбила животное и врезалась в металлическую ограду. Лиса погибла. Женщина не пострадала, однако ее оштрафовали за повреждение дорожной инфраструктуры.

Как рассказали в ГИБДД, за одни сутки в регионе произошло три ДТП из-за животных, а с начала 2024 года — 181 авария. Автоинспекторы призвали автомобилистов соблюдать осторожность на загородных трассах — особенно на рассвете и на закате, когда животные максимально активны.

В конце февраля в ДТП с участием лося под Нижним Тагилом пострадали два человека.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#18+#Екатеринбург#Дикие животные
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