Под Пышмой лиса бросилась под колеса автомобиля и спровоцировала аварию

Как рассказали в ГИБДД, за одни сутки в регионе произошло три ДТП из-за животных, а с начала 2024 года — 181 авария. Автоинспекторы призвали автомобилистов соблюдать осторожность на загородных трассах — особенно на рассвете и на закате, когда животные максимально активны.