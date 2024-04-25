Под Пышмой лиса бросилась под колеса автомобиля и спровоцировала аварию

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:11
В четверг, 25 апреля, 53-летняя водитель Ford Focus ехала по трассе Пышма — д. Нагибина, когда на дорогу выбежала лиса, сообщает пресс-служба свердловского ГИБДД.
Женщина не сумела вовремя среагировать, сбила животное и врезалась в металлическую ограду. Лиса погибла. Женщина не пострадала, однако ее оштрафовали за повреждение дорожной инфраструктуры.
Как рассказали в ГИБДД, за одни сутки в регионе произошло три ДТП из-за животных, а с начала 2024 года — 181 авария. Автоинспекторы призвали автомобилистов соблюдать осторожность на загородных трассах — особенно на рассвете и на закате, когда животные максимально активны.
В конце февраля в ДТП с участием лося под Нижним Тагилом пострадали два человека.