Погубивший человека в пьяном ДТП житель Краснотурьинска сядет на 6 лет

ДТП произошло в октябре 2022 года, когда нетрезвый мужчина 1990 года рождения ночью ехал по дороге Краснотурьинск — поселок Воронцовка. В какой-то момент он отвлекся, потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль, сообщает прокуратура Свердловской области.