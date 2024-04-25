Погубивший человека в пьяном ДТП житель Краснотурьинска сядет на 6 лет

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
ДТП произошло в октябре 2022 года, когда нетрезвый мужчина 1990 года рождения ночью ехал по дороге Краснотурьинск — поселок Воронцовка. В какой-то момент он отвлекся, потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль, сообщает прокуратура Свердловской области.
В стоящей на обочине машине находились три человека. Одна женщина получила тяжелые травмы, вторая от удара скончалась на месте. Виновник аварии место ДТП оставил, полицию не вызвал и не оказал пострадавшим помощь.
По результатам расследования уголовного дела его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее в Нижнем Тагиле инспекторов ГИБДД заподозрили в оставлении места ДТП.