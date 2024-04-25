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Published Сегодня, 13:01

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Updated Сегодня, 13:03

Пьяный житель Краснотурьинска устроил смертельное ДТП и получил шесть лет

Погубивший человека в пьяном ДТП житель Краснотурьинска сядет на 6 лет

25 апреля 2024, 13:01
Фото: 1MI

Пьяный житель Краснотурьинска устроил смертельное ДТП и получил шесть лет

В Краснотурьинске вынесен приговор местному жителю, который в пьяном виде врезался в машину, убил одну женщину и покалечил вторую.

ДТП произошло в октябре 2022 года, когда нетрезвый мужчина 1990 года рождения ночью ехал по дороге Краснотурьинск — поселок Воронцовка. В какой-то момент он отвлекся, потерял управление и врезался в припаркованный автомобиль, сообщает прокуратура Свердловской области.

В стоящей на обочине машине находились три человека. Одна женщина получила тяжелые травмы, вторая от удара скончалась на месте. Виновник аварии место ДТП оставил, полицию не вызвал и не оказал пострадавшим помощь.

По результатам расследования уголовного дела его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Нижнем Тагиле инспекторов ГИБДД заподозрили в оставлении места ДТП.

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