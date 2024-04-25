Пожар чуть не случился из-за телефона в самолете, летевшем в Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В воздушном судне «Уральских авиалиний» 23 апреля начал плавиться телефон одной из стюардесс. Это оперативно заметили, устройство положили в контейнер и залили водой. Происшествия удалось избежать, сообщается в паблике «Авиаторщина».
Произошло это перед началом посадки. Через полчаса после ЧП самолет успешно сел в аэропорту Кольцово. На борту находился 151 человек.
Напомним, что недавно в Кольцово задержали дебошира. Он был пьян и ругался матом на пассажиров.