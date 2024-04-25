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Пожар чуть не случился из-за телефона в самолете, летевшем в Екатеринбург

Пожар чуть не случился из-за телефона в самолете, летевшем в Екатеринбург

25 апреля 2024, 06:46
Фото: 1MI
В самолете, который летел из Хабаровска в Екатеринбург, чуть не произошел пожар. ЧП могло произойти из-за телефона стюардессы.

В воздушном судне «Уральских авиалиний» 23 апреля начал плавиться телефон одной из стюардесс. Это оперативно заметили, устройство положили в контейнер и залили водой. Происшествия удалось избежать, сообщается в паблике «Авиаторщина».

Произошло это перед началом посадки. Через полчаса после ЧП самолет успешно сел в аэропорту Кольцово. На борту находился 151 человек.

Напомним, что недавно в Кольцово задержали дебошира. Он был пьян и ругался матом на пассажиров.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Москва#Самолет#Авиация#Уральские авиалинии#Хабаровск#Екатеринбург
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