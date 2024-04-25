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Пожар в тагильском клубе INJI, рейтинг школ, последствия снегопада и изнасилование

Пожар в тагильском клубе INJI, рейтинг школ, последствия снегопада и изнасилование

25 апреля 2024, 17:58
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле сгорел известный ночной клуб INJI. TagilCity.ru составил рейтинг школ города. После снегопада таксисты взвинтили цены, а на Вагонке неизвестные преступники затащили в машину и изнасиловали девушку. Читайте итоги Тагила и области за 25 апреля в нашем ежедневном обзоре.

В Нижнем Тагиле 25 апреля загорелся ночной клуб INJI. У заведения загорелась кровля. Огонь распространялся быстро и площадь возгорания увеличилась с 400 до 2000 кв. м. Справиться с открытым горением спасателям удалось уже во второй половине дня, огнеборцы приступили к проливке конструкций. Пострадавших в пожаре нет. Все люди, которые находились в здании, смогли эвакуироваться самостоятельно. Теперь тагильчане думают, где им проводить свободное время.

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Многие из нас смущались и чувствовали неловкость при общении с инвалидами: как не обидеть человека, как не сболтнуть лишнего? За ответами о том, что правильно, а что нет, журналист TagilCity.ru обратился к самим людям с ограниченными возможностями здоровья.

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TagilCity.ru составил рейтинг школ Нижнего Тагила и выяснил, почему в одни учебные заведения родители охотно отдают своих детей, а записи в другие стараются всеми силами избежать. Опрошенные эксперты рассказали, какие факторы стоит учитывать при выборе школы, и какую роль в судьбе ребенка играет первый учитель.

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Утро четверга, 25 апреля, для многих тагильчан выдалось весьма нервным. Из-за обильных снегопадов в городе возник дефицит такси, а цены на их услуги подскочили в 2-3 раза. Многие тагильчане не решились сесть за руль личного авто, так как уже поменяли зимнюю резину на летнюю. А некоторые горожане отпросились у начальства или трудились удаленно, так как просто не могли добраться до работы.

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В Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестные злоумышленники напали на девушку, затащили ее в машину и изнасиловали. Преступление произошло поздно вечером 23 апреля на перекрестке улиц Зари и Ильича. В полиции происшествие не комментируют. Представители Следственного комитета также пока не предоставляет информацию, однако факт изнасилования не опровергают.

Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку
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