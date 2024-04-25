Пожар в тагильском клубе INJI, рейтинг школ, последствия снегопада и изнасилование

В Нижнем Тагиле 25 апреля загорелся ночной клуб INJI. У заведения загорелась кровля. Огонь распространялся быстро и площадь возгорания увеличилась с 400 до 2000 кв. м. Справиться с открытым горением спасателям удалось уже во второй половине дня, огнеборцы приступили к проливке конструкций. Пострадавших в пожаре нет. Все люди, которые находились в здании, смогли эвакуироваться самостоятельно. Теперь тагильчане думают, где им проводить свободное время.