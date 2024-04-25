Представители ПЦБК посетили производителей гофрооборудования в КНР

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Делегация из Перми посетила предприятия, которые занимаются производством гофроагрегатов, линий для упаковки, периферийного оборудования и многоуровневых транспортных систем. Всего — около десяти площадок, пишет properm.ru. Коммуникацию с китайскими коллегами обеспечили партнеры Пермской ЦБК.
Первым производством, которое посетили пермские делегаты, стал завод Dongfang, ведущий поставщик гофрооборудования. Ему принадлежат крупные европейские бренды, такие как Fosber, EDF, Tiruna. На заводе состоялась презентация для 250 гостей из разных стран мира, а также для сотрудников Пермской ЦБК.
Делегаты ПЦБК приняли участие в международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024, где собрались более 700 отраслевых экспонентов со всего мира. Представители пермского предприятия активно обменивались опытом с коллегами и обсуждали сотрудничество с поставщиками.
Кроме того, специалисты Пермской ЦБК посетили производство компании Tianrui Heavy Industry, где ознакомились с инновационными решениями, включая те, которые применяются в целлюлозно-бумажной отрасли. Гостям были показаны инновационные продукты, готовящиеся к выходу на рынок.
В число предприятий, которые посетили представители ПЦБК, вошла также компания Wenrui Machinery. Она уже более двадцати лет занимается производством передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, дисковых фильтров и дисковых сгустителей.
Визит в Китай завершился посещением производственной базы компании Weipong в городе Ючжоу, где ежегодно выпускается двадцать машин.
Заместитель генерального директора ПЦБК Антон Губин после поездки в Китай сделал вывод по поводу большого потенциала для расширения сотрудничества с китайскими партнерами. Он также отметил высокое качество и конструкторскую мысль представленного оборудования — именно это отличает его и может стать базой и перспективой развития гофропроизводства в ПЦБК.