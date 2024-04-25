Представители ПЦБК посетили производителей гофрооборудования в КНР

Заместитель генерального директора ПЦБК Антон Губин после поездки в Китай сделал вывод по поводу большого потенциала для расширения сотрудничества с китайскими партнерами. Он также отметил высокое качество и конструкторскую мысль представленного оборудования — именно это отличает его и может стать базой и перспективой развития гофропроизводства в ПЦБК.