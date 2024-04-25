Проглядели опасную бактерию: екатеринбурженка винит врачей в смерти 11-летней дочери

Все началось с обычного гастроэнтерита, а закончилось отказом жизненно важных органов и смертью ребенка. До этого девочка дважды лежала в инфекционном отделении горбольницы №9, из которой ее в итоге перевели в ОДКБ. Во время транспортировки девочки ее матери удалось посмотреть медицинскую карту, а именно результат баканализа, в котором была найдена синегнойная палочка. Это опасная бактерия способна вызвать сепсис и токсический шок. Этот анализ, по словам Анны, видели врачи, однако они уверяли, что «все чисто».