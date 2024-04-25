Проглядели опасную бактерию: екатеринбурженка винит врачей в смерти 11-летней дочери

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В анализах 11-летней девочки, которая месяц назад умерла в Свердловской ОДКБ, была обнаружена синегнойная палочка. Однако медики наличие опаснейшей бактерии проигнорировали и сказали, что анализ «чистый», рассказала Ura.ru Анна, мать погибшего ребенка.
Все началось с обычного гастроэнтерита, а закончилось отказом жизненно важных органов и смертью ребенка. До этого девочка дважды лежала в инфекционном отделении горбольницы №9, из которой ее в итоге перевели в ОДКБ. Во время транспортировки девочки ее матери удалось посмотреть медицинскую карту, а именно результат баканализа, в котором была найдена синегнойная палочка. Это опасная бактерия способна вызвать сепсис и токсический шок. Этот анализ, по словам Анны, видели врачи, однако они уверяли, что «все чисто».
Когда у ребенка отказала печень, семье предложили пересадку. Родственники срочно отправились в Москву в центр имени Шумакова — донорами были готовы стать мать, отец и дядя ребенка. Однако когда они прилетели в столицу, из Екатеринбурга пришла новость о смерти девочки.
СК расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину смерти эксперты обещают установить в мае.
Ранее в Березовском умер четырехмесячный малыш.