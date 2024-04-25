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Екатеринбурженка винит врачей в смерти 11-летней дочери

Проглядели опасную бактерию: екатеринбурженка винит врачей в смерти 11-летней дочери

25 апреля 2024, 11:45
Фото: 1MI

Екатеринбурженка винит врачей в смерти 11-летней дочери

Жительница Екатеринбурга обвиняет медиков в халатности. По ее мнению, они не заметили в анализах опаснейшую бактерию, которая могла стать причиной смерти.

В анализах 11-летней девочки, которая месяц назад умерла в Свердловской ОДКБ, была обнаружена синегнойная палочка. Однако медики наличие опаснейшей бактерии проигнорировали и сказали, что анализ «чистый», рассказала Ura.ru Анна, мать погибшего ребенка.

Умершей в больнице Екатеринбурга девочке нужна была пересадка печени
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Все началось с обычного гастроэнтерита, а закончилось отказом жизненно важных органов и смертью ребенка. До этого девочка дважды лежала в инфекционном отделении горбольницы №9, из которой ее в итоге перевели в ОДКБ. Во время транспортировки девочки ее матери удалось посмотреть медицинскую карту, а именно результат баканализа, в котором была найдена синегнойная палочка. Это опасная бактерия способна вызвать сепсис и токсический шок. Этот анализ, по словам Анны, видели врачи, однако они уверяли, что «все чисто».

Когда у ребенка отказала печень, семье предложили пересадку. Родственники срочно отправились в Москву в центр имени Шумакова — донорами были готовы стать мать, отец и дядя ребенка. Однако когда они прилетели в столицу, из Екатеринбурга пришла новость о смерти девочки.

СК расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину смерти эксперты обещают установить в мае.

Ранее в Березовском умер четырехмесячный малыш.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Здравоохранение#Анализ#Медики#Халатность#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург
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