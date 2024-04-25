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Updated Сегодня, 04:04

Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской области

Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской области

25 апреля 2024, 04:02
Фото: 1MI
Ранее судимого 51-летнего жителя Свердловской области задержали с килограммом наркотиков на трассе Екатеринбург — Курган.

Мужчина ехал по трассе на автомобиле Daewoo Nexia. В какой-то момент его остановили правоохранители для проверки. Во время осмотра багажника они нашли тайник, в котором был спрятан килограмм мефедрона, рассказали в пресс-службе свердловского МВД.

Выяснилось, что наркотик задержанный приобрел в Курганской области. В Екатеринбурге он собирался его распространить. Также оказалось, что у него уже была судимость за распространение наркотиков.

На свердловчанина возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.

Напомним, в Екатеринбурге полицейские нашли наркотики у прохожего, поведение которого им показалось подозрительным. Мужчину задержали.

Мужчина в Екатеринбурге избежал тюрьмы за наркотики
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