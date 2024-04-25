Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Мужчина ехал по трассе на автомобиле Daewoo Nexia. В какой-то момент его остановили правоохранители для проверки. Во время осмотра багажника они нашли тайник, в котором был спрятан килограмм мефедрона, рассказали в пресс-службе свердловского МВД.
Выяснилось, что наркотик задержанный приобрел в Курганской области. В Екатеринбурге он собирался его распространить. Также оказалось, что у него уже была судимость за распространение наркотиков.
На свердловчанина возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.
Напомним, в Екатеринбурге полицейские нашли наркотики у прохожего, поведение которого им показалось подозрительным. Мужчину задержали.