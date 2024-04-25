Рейтинг школ Нижнего Тагила: честные отзывы учеников и их родителей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Как выбрать школу? По каким параметрам ее оценивать? Что такое — идеальная школа. TagilCity.ru пообщался с экспертами на тему обучения в общеобразовательных учреждениях.
По мнению эксперта Татьяны Федоровой, сертифицированного фасилитатора и мамы троих детей, есть ряд факторов, которые по возможности стоит учитывать при выборе учебного заведения для ребенка:
Важно, является школа автономной или государственной, уверена эксперт. В первом случае бюджет учреждения больше, оно активней развивается, в нем меньше учеников, могут быть усиленные программы обучения для одаренных детей. В государственных школах занимается намного больше детей, в классе могут быть непростые ученики, а также ребята, не справляющиеся с образовательными программами.
Но, возможно, вашему ребенку будет комфортней именно в государственной школе, с менее строгими требованиями. Нет ничего плохого в обычном стандартном образовании: все, что нужно, можно получить дополнительно, — пояснила редакции TagilCity.ru Татьяна Федорова.
Эксперты, с которыми мы пообщались, сходятся во мнении, что важнее выбрать учителя. Если есть возможность, пообщайтесь с родителями других детсадовцев, возможно, у них есть информация о самых лучших наставниках. Можно пообщаться с родителями тех учеников, которых ведет конкретный педагог: узнать, как он взаимодействует с ребятами и родителями.
На мой взгляд, ключевым вопросом является даже не выбор школы, а скорее выбор учителя, ведь это наставник, который проводит детей в мир знаний. Педагог должен быть заинтересован в своих учениках, должен помогать им обрести дружеские отношения, вдохновлять на учение. В конце концов, именно в начальной школе формируется учебная мотивация, которая будет сопровождать ребёнка на протяжении всей школьной жизни, — уверяет Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы №1.
Не зря основанная масса учеников распределяется в школы именно по прописке. Доступность школы — это важный аспект, который снижает уровень стресса. Конечно, в Нижнем Тагиле расстояния не такие масштабные, как в мегаполисе, но даже это может повлиять и на ученика, и на родителя.
У ребенка, да и у родителей, первый год в школе всегда вызывает стресс. Если добавить к этому несколько часов в день на дорогу до «престижной» школы и обратно, стресс только усилится. Поэтому важно искать школу, которая будет легко доступна, — уверена Кира Гольдштейн.
Многие родители уверены, чем престижнее школа, тем ребенку лучше. Однако высокая нагрузка на юного ученика не есть хорошо. Более того, у обучения в начальных классах нет принципиальных различий, ведь программа готовится в соответствии с указаниями Министерства образования.
После начальной школы можно уже выбирать учебное заведение с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, — говорит Кира Гольдштейн.
Также мы составили рейтинг лучших пяти школ Нижнего Тагила по отзывам и оценкам, которые оставляли пользователи «Яндекс. Карты». Конечно, это субъективные мнения, однако желание оставить положительную реакцию про конкретное учреждение в интернете — тоже говорит об уникальности школы или заслуге конкретных педагогов.
Самая молодая школа Нижнего Тагила — была открыта в 2019 году, оснащенная новейшим оборудованием для обучения. Учебное заведение из пяти баллов заработало 4,7. За нее пользователи оставили различных 220 оценок. Школа расположена на ГГМ по адресу ул. Смелянского, 5. Руководит школой экс-начальник управления молодежной политики Дмитрий Язовских.
В этом году ребёнок поступил в первый класс, школой очень довольны. Организация учебного процесса, учителя и руководители на высшем уровне. Много спортивных секций, — сообщила Юлия М.
Самая большая школа города, школа будущего. Отлично оснащена технически. Я учусь в этой школе уже 3 года. Директор добрый, любит пошутить) Учителя хорошие, но некоторым не хватает опыта, — пишет Марина Шмакова.
В декабре 2023 года, проходила практику в школе №100. Проблем с прохождением практики не возникало, так как школа оснащена большим количеством нового инвентаря. Познакомилась с педагогическим составом учителей физической культуры, замечательные люди, профессионалы своего дела, тепло приняли, помогали и направляли. Остались только положительные эмоции, — комментирует Екатерина Писаревская.
Школа №7 располагается в Дзержинском районе Нижнего Тагила по улице Тельмана. История школы началась в 1935 году. В настоящее время во главе школы стоит Лариса Токарева. В «Яндекс. Картах» у школы 137 оценок.
Школа замечательная, уютная, можно сказать теплая домашняя атмосфера. Учился муж и сын. Преподавательский состав с высшей квалификацией, к детям относятся внимательно и требовательно, — пишет Нелли Миронова.
Хорошая школа, замечательные учителя любящие свою работу, недостаток один — школа маленькая, приходится учиться детям в две смены, — комментирует Владимир Пашинцев.
Я ставлю 5 звёзд школе, советую в ней учиться в подготовишках очень здорово и познавательно, ещё там хороший директор, учителя и заучи, — оставила свой отзыв Лера Ахматова.
Школа расположена на стыке Ленинского и Тагилстроевского района. Открылась она в 1966 году. Сейчас школой руководит Марина Зарипова. Пользователи оставили 176 оценок в «Яндекс. Картах».
Я буду вспоминать с улыбкой свои школьные годы проведенные здесь. Учителя и администрация хорошие, всегда смогут найти подход к ученику. Школа очень уютная, — пишет пользователь «Тетрадь по алгебре».
Гуляем там с ребенком, очень красивая и ухоженная территория. Сестра эту школу заканчивала, там достойный педколлектив. Это школа, куда хочется приходить, — комментирует Ольга.
Это заведение обладает набором учителей, способных дать первоклассное образование, которое позволит подготовиться и сдать экзамены на высокий балл, — пишет Сергей С.
Школа располагается на Вагонке по улице Тимирязева. Она была открыта в 1947 году. Ею руководит Лариса Гизенко.
Отличная школа, закончила 11 классов, очень сильный педагогический состав. Прекрасно развита внутришкольная деятельность, проведение всех школьных мероприятий на высшем уровне! — пишет Ваня Ф.
Ребенок по прописке пошёл в 1 класс. Учитель Масленникова Елена Леонидовна — замечательно занимается с детьми, проводит открытые уроки, квесты, интересные экскурсии. Также в школе можно придти в столовую, оценить питание детей. В школе проходят спортивные игры, новогодний спектакль, — комментирует Елена.
Хорошая школа с математическим, химическим уклоном. Начальный блок сильный. Старший тоже, нам очень нравится, есть как и везде недостатки, ну куда без них, — пишет Любовь Исай.
Школа №65 расположена на Сухоложском поселке. Она была открыта в 1959 году. Руководит образовательным учреждением Наталья Менщикова.
Хотя школа находиться в районе, где частные дома и детей не так много, но педагоги все очень интересные. В классах очень много детей из многодетных семей. Главное, что ребята с удовольствием посещают занятия. Одна наша девочка в этом году выпускница. Со слезами на глазах закончила школу, аттестат без троек. С первого класса с удовольствием посещала школу и участвовала в общественной работе. Плакала, так не хотелось прощаться со школой. А это самая лучшая оценка для школы. Учителя не только как педагоги, но и как хорошие друзья для детей, как наставники, — пишет пользователь Уральские соловьи.
Дружный понимающий коллектив. Могут найти подход к каждому ученику, — комментирует Кнке У.
Хорошая школа, отзывчивые и внимательные педагоги, — пишет Алексей У.