Рейтинг школ Нижнего Тагила: честные отзывы учеников и их родителей

Хотя школа находиться в районе, где частные дома и детей не так много, но педагоги все очень интересные. В классах очень много детей из многодетных семей. Главное, что ребята с удовольствием посещают занятия. Одна наша девочка в этом году выпускница. Со слезами на глазах закончила школу, аттестат без троек. С первого класса с удовольствием посещала школу и участвовала в общественной работе. Плакала, так не хотелось прощаться со школой. А это самая лучшая оценка для школы. Учителя не только как педагоги, но и как хорошие друзья для детей, как наставники, — пишет пользователь Уральские соловьи.