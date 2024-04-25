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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

С ураганного ветра начнутся выходные в Нижнем Тагиле

С ураганного ветра начнутся выходные в Нижнем Тагиле

25 апреля 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Сильный ветер накроет Нижний Тагил в выходные. Он поднимется до 18 метров в секунду.

Так, ближайший выходной выпадает на воскресенье, 28 апреля. В городе ветер поднимется до 18 метров в секунду, днем будет до +21 градуса. В этот день будет малооблачно, вероятен небольшой дождь.

29 апреля, также будет выходной день. Прогнозируется +7 градусов. Ветер не превысит 10 метров в секунду. Также будет дождь, следует из информации на портале Гисметео.

30 апреля будет безоблачно и солнечно, температура воздуха днем составит +10 градусов. Ветер составит 8 метров в секунду. 1 мая вновь начнутся дожди, воздух нагреется до +12 градусов. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что дороги в северной части регионе завалило мокрым снегом.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Апрель#Осадки#Погода#Выходные#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Тепло#Екатеринбург
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