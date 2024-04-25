С ураганного ветра начнутся выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Так, ближайший выходной выпадает на воскресенье, 28 апреля. В городе ветер поднимется до 18 метров в секунду, днем будет до +21 градуса. В этот день будет малооблачно, вероятен небольшой дождь.
29 апреля, также будет выходной день. Прогнозируется +7 градусов. Ветер не превысит 10 метров в секунду. Также будет дождь, следует из информации на портале Гисметео.
30 апреля будет безоблачно и солнечно, температура воздуха днем составит +10 градусов. Ветер составит 8 метров в секунду. 1 мая вновь начнутся дожди, воздух нагреется до +12 градусов. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что дороги в северной части регионе завалило мокрым снегом.