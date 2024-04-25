Салют, перенос гуляния: как в этом году пройдет Парад 9 мая в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Салюта в честь 9 мая в городе не будет. Известно, что на 9 мая запускают обычный фейерверк и артиллерийские залпы. Решение об отмене принято по тому, что организовывает мэрия. Второй салют находится в зоне ответственности военных, ответ от них ожидается.
Мест для просмотра будет немного, рассказал руководитель управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сквер у «Пассажа» не будет работать.
Будут гостевые центральные трибуны. Вопросы безопасности превыше всего, — добавил Алексей Орлов.
Гуляний в центре Екатеринбурга 9 Мая тоже не будет, они будут перенесены в парк Маяковского.
А «Бессмертный полк» в уральской столице в этом году пройдет в дистанционном формате. Такое решение приняли многие российские регионы из соображений безопасности.
Также в честь праздника жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в акции «Окна Победы». Для этого необходимо украсить окна символами 9 мая. Для этих целей можно скачать уже существующие трафареты.