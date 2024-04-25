Салют, перенос гуляния: как в этом году пройдет Парад 9 мая в Екатеринбурге

Салюта в честь 9 мая в городе не будет. Известно, что на 9 мая запускают обычный фейерверк и артиллерийские залпы. Решение об отмене принято по тому, что организовывает мэрия. Второй салют находится в зоне ответственности военных, ответ от них ожидается.