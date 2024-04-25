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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Салюта в честь 9 мая не будет в Екатеринбурге

Салют, перенос гуляния: как в этом году пройдет Парад 9 мая в Екатеринбурге

25 апреля 2024, 08:23
Фото: 1MI

Салюта в честь 9 мая не будет в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Парад Победы начнется в 10:00. Он пройдет с большими ограничениями.

Салюта в честь 9 мая в городе не будет. Известно, что на 9 мая запускают обычный фейерверк и артиллерийские залпы. Решение об отмене принято по тому, что организовывает мэрия. Второй салют находится в зоне ответственности военных, ответ от них ожидается.

Мест для просмотра будет немного, рассказал руководитель управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, сквер у «Пассажа» не будет работать.

Будут гостевые центральные трибуны. Вопросы безопасности превыше всего, — добавил Алексей Орлов.

Гуляний в центре Екатеринбурга 9 Мая тоже не будет, они будут перенесены в парк Маяковского.

А «Бессмертный полк» в уральской столице в этом году пройдет в дистанционном формате. Такое решение приняли многие российские регионы из соображений безопасности.

Также в честь праздника жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в акции «Окна Победы». Для этого необходимо украсить окна символами 9 мая. Для этих целей можно скачать уже существующие трафареты.

20 памятников приведут в порядок к 9 мая в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Общество#Культура#Свердловская область#Безопасность#Онлайн#Ограничения#Бессмертный полк#Екатеринбург#9 Мая#Илья Марков
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