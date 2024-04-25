tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Самолеты из Екатеринбурга в китайский Харбин полетят с 3 июня

Самолеты из Екатеринбурга в китайский Харбин полетят с 3 июня

25 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI
Рейсы из Екатеринбурга в город Харбин, расположенный в Китае, запустят с 3 июня. Рейсы будут осуществлять «Уральские авиалинии».

Полеты запланированы два раза в неделю, рассказали в Кольцово. Вылет из местного аэропорта будет производиться в 20:30 по понедельникам и четвергам.

Обратные полеты будут производиться в 10:50 по вторникам и пятницам. Полет составит шесть часов. Перелеты будут осуществлять Airbus A319.

Ранее сообщался, что пожар чуть не произошел из-за телефона в самолете. У стюардессы внезапно начал плавиться смартфон, его вовремя положили залили водой.

Рейсы из Екатеринбурга в Дубай отменили из-за потопа
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет «Уральских авиалиний» рейса Узбекистан — Москва экстренно сел в ЕкатеринбургеРейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолетаПассажиры рейса Екатеринбург — Волгоград застряли в аэропорту Кольцово
#Дарья Сорокина#Транспорт#Пожар#Свердловская область#Кольцово#Самолет#Харбин#Билеты#Уральские авиалинии#Рейсы#Екатеринбург
Подпишитесь
Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада
Сегодня, 04:37
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина снялась в передаче «Привет, Андрей»
Вчера, 09:24
Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой
Вчера, 07:46
В пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР»
Вчера, 17:04
Объединение детских садов «Детство» Нижнего Тагила вошло в топ-100 лучших в России
Вчера, 15:09
Когда и где можно получить Георгиевскую ленточку в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:17
"