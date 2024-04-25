Самолеты из Екатеринбурга в китайский Харбин полетят с 3 июня

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Полеты запланированы два раза в неделю, рассказали в Кольцово. Вылет из местного аэропорта будет производиться в 20:30 по понедельникам и четвергам.
Обратные полеты будут производиться в 10:50 по вторникам и пятницам. Полет составит шесть часов. Перелеты будут осуществлять Airbus A319.
Ранее сообщался, что пожар чуть не произошел из-за телефона в самолете. У стюардессы внезапно начал плавиться смартфон, его вовремя положили залили водой.