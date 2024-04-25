Сбор, вывоз ТКО и ремонт баков: в Нижнем Тагиле поговорили о наболевшем

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Ремонты и замена неисправных контейнеров на площадках городских управляющих компаний, а также график установки бункеров для крупногабаритных отходов по запросу УК — главные темы, которые были затронуты в рамках встречи, проходившей в администрации Нижнего Тагила. Стоит отметить, что с 2019 года компания «Рифей» установила в Свердловской области более 6,5 тысяч новых баков для сбора твердых коммунальных отходов. Все емкости были переданы в пользование управляющим организациям безвозмездно.
При износе оборудования обязанности по его ремонту или замене несет собственник площадки — управляющие компании или администрация города. Эксперт отделения Роспотребнадзора Нижнего Тагила Станислав Варнин подтвердил справедливость и законность позиции регионального оператора в этом вопросе.
В число обсуждаемых также попал вопрос о графиках установки бункерного оборудования для сбора крупногабаритных отходов по запросу управляющих компаний во время периода весенней уборки и субботников.
Оперативность предоставления бункеров в Нижнем Тагиле страдает из-за площадок, где управляющие компании не обеспечивают места накопления ТКО необходимым количеством баков. В таких случаях региональному оператору приходится вместо УК решать проблему сбора отходов от населения, — рассказали в компании «Рифей».
По словам начальника производственной службы компании «Рифей» Дениса Пахмутова, как только бункер убирается с таких адресов, там сразу возникает большая свалка. Несмотря на это, все заявки на установку бункеров для крупногабаритных отходов будут исполнены, а сотрудничество по оборудованию новыми емкостями вновь построенных и модернизированных мест накопления ТКО будет продолжено и в этом году.
Напомним, задать вопросы, связанные с вывозом ТКО, можно с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
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