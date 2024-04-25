Сбор, вывоз ТКО и ремонт баков: в Нижнем Тагиле поговорили о наболевшем

Ремонты и замена неисправных контейнеров на площадках городских управляющих компаний, а также график установки бункеров для крупногабаритных отходов по запросу УК — главные темы, которые были затронуты в рамках встречи, проходившей в администрации Нижнего Тагила. Стоит отметить, что с 2019 года компания «Рифей» установила в Свердловской области более 6,5 тысяч новых баков для сбора твердых коммунальных отходов. Все емкости были переданы в пользование управляющим организациям безвозмездно.