Спортсмены из Свердловской области заняли 2 место на Чемпионате России по плаванию

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Всего в состязании приняли участие свыше 200 атлетов из 37 регионов. В их числе были и титулованные пловцы. Свердловские чемпионы — ученики САШ имени Лысовой.
Пловцы завоевали «серебро» в комбинированной эстафете 4×100. Медалей удостоились Анна Лавочникова и Анастасия Мулявина. Еще одна спортсменка, Варвара Захарова, вошла в десятку лучших.
Поздравляем пловцов и преподавателей Галину Смирнову, Анну Темуджинову, Владислава Смирнова с достойными результатами! — сказали в спортшколе.
Ранее сообщалось, что свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.