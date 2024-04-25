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Updated Сегодня, 06:35

Спортсмены из Свердловской области заняли 2 место на Чемпионате России по плаванию

Спортсмены из Свердловской области заняли 2 место на Чемпионате России по плаванию

25 апреля 2024, 06:33
Фото: САШ имени Лысовой
В Краснодаре прошел Чемпионат России по плаванию среди пловцов с поражением ОДА. Представители Свердловской области завоевали вторые места.

Всего в состязании приняли участие свыше 200 атлетов из 37 регионов. В их числе были и титулованные пловцы. Свердловские чемпионы — ученики САШ имени Лысовой.

Пловцы завоевали «серебро» в комбинированной эстафете 4×100. Медалей удостоились Анна Лавочникова и Анастасия Мулявина. Еще одна спортсменка, Варвара Захарова, вошла в десятку лучших.

Поздравляем пловцов и преподавателей Галину Смирнову, Анну Темуджинову, Владислава Смирнова с достойными результатами! — сказали в спортшколе.

Ранее сообщалось, что свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России.

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