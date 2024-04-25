tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Стали известны мероприятия деловой программы КИФ-2024

Стали известны мероприятия деловой программы КИФ-2024

25 апреля 2024, 15:32
На веб-сайте Кавказского инвестиционного форума была размещена архитектура деловой программы. Главная тема КИФ-2024 сформулирована тезисом «Большой Кавказ — от моря до моря». Мероприятие будет проходить в столице Чеченской Республики — городе Грозном.

Деловая программа КИФ-2024 насчитывает более 60 мероприятий. Основное внимание в повестке уделено аспектам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной помощи и прочих сфер. Пленарное заседание станет центральным событием форума. Об этом пишет 56orb.

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, Кавказский инвестиционный форум привел к расширению тематики корпоративной повестки по сравнению с прошлогодней программой. На этот раз программа затрагивает широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского регионов. Повестка форума может оказаться интересной для предпринимателей и инвесторов, которые видят все аспекты потенциала региона. Выставочная программа воплощает все многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции.

В рамках корпоративной повестки Кавказского инвестиционного форума особое внимание планируется уделить медийной среде и креативным отраслям, а также развитию внутреннего туризма в регионах Северного Кавказа. На полях форума также предполагается проведение заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическую сессию посвятят реализации стратегии социально-экономического развития СКФО до 2030 года и ее плану мероприятий.

Одной из целей Кавказского инвестиционного форума является приобретение Северным Кавказом статуса одного из деловых центров России, обеспечение здесь регулярной площадки для диалога между властью и деловым сообществом, объяснил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков. Он выразил уверенность в том, что КИФ-2024 полностью соответствует этой задаче.

Подпишитесь
В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м
Сегодня, 09:35
Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада
Сегодня, 04:37
Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой
Вчера, 07:46
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина снялась в передаче «Привет, Андрей»
Вчера, 09:24
Сотрудницы обвинили майора свердловского ГИБДД в принуждении к сексу
Сегодня, 08:41
Авито и фонд «Обнаженные сердца» запустили проект по поддержке детей с аутизмом
Сегодня, 11:03
"