Стали известны мероприятия деловой программы КИФ-2024

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Деловая программа КИФ-2024 насчитывает более 60 мероприятий. Основное внимание в повестке уделено аспектам развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарной помощи и прочих сфер. Пленарное заседание станет центральным событием форума. Об этом пишет 56orb.
Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, Кавказский инвестиционный форум привел к расширению тематики корпоративной повестки по сравнению с прошлогодней программой. На этот раз программа затрагивает широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского регионов. Повестка форума может оказаться интересной для предпринимателей и инвесторов, которые видят все аспекты потенциала региона. Выставочная программа воплощает все многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции.
В рамках корпоративной повестки Кавказского инвестиционного форума особое внимание планируется уделить медийной среде и креативным отраслям, а также развитию внутреннего туризма в регионах Северного Кавказа. На полях форума также предполагается проведение заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическую сессию посвятят реализации стратегии социально-экономического развития СКФО до 2030 года и ее плану мероприятий.
Одной из целей Кавказского инвестиционного форума является приобретение Северным Кавказом статуса одного из деловых центров России, обеспечение здесь регулярной площадки для диалога между властью и деловым сообществом, объяснил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков. Он выразил уверенность в том, что КИФ-2024 полностью соответствует этой задаче.