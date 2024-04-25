Стали известны мероприятия деловой программы КИФ-2024

Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, Кавказский инвестиционный форум привел к расширению тематики корпоративной повестки по сравнению с прошлогодней программой. На этот раз программа затрагивает широкий спектр вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского регионов. Повестка форума может оказаться интересной для предпринимателей и инвесторов, которые видят все аспекты потенциала региона. Выставочная программа воплощает все многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции.