Суд ужесточил наказание жителю Екатеринбурга за обман граждан на 40 миллионов рублей

Застройщик отдал «КРТ-Недвижимость» свыше 120 квартир в строящихся домах Арамиле. Того требовала документация. Дроздов при этом не планировал заканчивать строительство этих домов. За два года он украл свыше 40 миллионов рублей граждан, сообщает свердловский облсуд.



Рассмотрев апелляцию, суд изменил приговор — Алексею предстоит отбывать три года в тюрьме.