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Posted 25 апреля, 11:05

Published 25 апреля, 11:05

Modified 25 апреля, 11:07

Updated 25 апреля, 11:07

Суд ужесточил наказание жителю Екатеринбурга за обман граждан на 40 миллионов рублей

Суд ужесточил наказание жителю Екатеринбурга за обман граждан на 40 миллионов рублей

25 апреля 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Облсуд ужесточил наказание директору строительной компании, обманувшему дольщиков в Екатеринбурге.

Два года назад в Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Дроздову. Ему назначили 2,5 года тюрьмы. Мужчину обвинили в том, что он, будучи руководителем фирмы «КРТ-Недвижимость», воспользовался своим положением.

Так, Алексей пригласил подрядчика — фирму «Колорит», которую он полностью контролировал. Далее он уговорил представителей застройщика «Лоджик-девелопмент» подписать договоры долевого строительства.

Застройщик отдал «КРТ-Недвижимость» свыше 120 квартир в строящихся домах Арамиле. Того требовала документация. Дроздов при этом не планировал заканчивать строительство этих домов. За два года он украл свыше 40 миллионов рублей граждан, сообщает свердловский облсуд.

Рассмотрев апелляцию, суд изменил приговор — Алексею предстоит отбывать три года в тюрьме.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник ИК в Ивделе осужден на 5 лет за взятки и мошенничество.

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