Свердловчанин закопал мать сожительницы и не смог выйти на свободу

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Мера пресечения ему продлена до 8 июня, пишет Ура.ру. Убийство произошло осенью прошлого года. Тогда пара задушила женщину из-за того, что она мешала их семье спокойно жить.
После того, как возлюбленные вместе закопали труп матери девушки в лесу, они заявили в полицию о ее пропаже.
Однако пара оставила множество улик. Например, они не слишком тщательно закопали труп. Девушка сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. В случившемся она обвинила возлюбленного. Двоих ее детей забрали в детдом.
Напомним, что недавно сотрудницы обвинили майора свердловского ГИБДД в принуждении к сексу. Он все отрицает.