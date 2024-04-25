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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Из СИЗО не смог выйти закопавший мать сожительницы житель Свердловской области

Свердловчанин закопал мать сожительницы и не смог выйти на свободу

25 апреля 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney

Из СИЗО не смог выйти закопавший мать сожительницы житель Свердловской области

Суд оставил под стражей жителя Уфимского Евгения Бакунина, который убил и закопал мать возлюбленной.

Мера пресечения ему продлена до 8 июня, пишет Ура.ру. Убийство произошло осенью прошлого года. Тогда пара задушила женщину из-за того, что она мешала их семье спокойно жить.

После того, как возлюбленные вместе закопали труп матери девушки в лесу, они заявили в полицию о ее пропаже.

Однако пара оставила множество улик. Например, они не слишком тщательно закопали труп. Девушка сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. В случившемся она обвинила возлюбленного. Двоих ее детей забрали в детдом.

Напомним, что недавно сотрудницы обвинили майора свердловского ГИБДД в принуждении к сексу. Он все отрицает.

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