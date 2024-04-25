tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

На Свердловскую область надвигается «ржавый» дождь

Свердловскую область накроет оранжевый дождь

25 апреля 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney

На Свердловскую область надвигается «ржавый» дождь

В регионах Урала синоптики прогнозируют необычные осадки. На территории Свердловской и Челябинской областей может выпасть «ржавый» дождь.

Необычный цвет осадков вызван пыльной бурей, которая ранее бушевала в Африке над пустыней Сахара, а затем переместилась в Евразию и достигла южных территорий России, сообщает РИА новости со ссылкой на информацию центра «Фобос».

Во время пыльной бури в воздух поднимается большое количество песка. Дождь начнет вымывать его частички, они опустятся на землю и покроют все вокруг характерным ржавым цветом.

Накануне, 24 апреля, север Свердловской области завалило мокрым снегом.

Читайте также:
С ураганного ветра начнутся выходные в Нижнем ТагилеДождь и снег ожидаются в Свердловской областиВ Свердловскую область придет воздух с Арктики
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Прогноз#Екатеринбург#Песок
Подпишитесь
В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м
Сегодня, 09:35
Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада
Сегодня, 04:37
Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой
Вчера, 07:46
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина снялась в передаче «Привет, Андрей»
Вчера, 09:24
Сотрудницы обвинили майора свердловского ГИБДД в принуждении к сексу
Сегодня, 08:41
Авито и фонд «Обнаженные сердца» запустили проект по поддержке детей с аутизмом
Сегодня, 11:03
"