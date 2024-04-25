Свердловскую область накроет оранжевый дождь

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Необычный цвет осадков вызван пыльной бурей, которая ранее бушевала в Африке над пустыней Сахара, а затем переместилась в Евразию и достигла южных территорий России, сообщает РИА новости со ссылкой на информацию центра «Фобос».
Во время пыльной бури в воздух поднимается большое количество песка. Дождь начнет вымывать его частички, они опустятся на землю и покроют все вокруг характерным ржавым цветом.
Накануне, 24 апреля, север Свердловской области завалило мокрым снегом.