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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

После пожара в клубе в Тагиле клиенты экстренно ищут другие места для банкетов

Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI

25 апреля 2024, 17:02
Фото: tagilcity.ru

После пожара в клубе в Тагиле клиенты экстренно ищут другие места для банкетов

25 апреля в Нижнем Тагиле горел ночной клуб INJI, площадь пожара составила 2000 кв. м. По имеющейся информации, в этот же день должна была пройти национальная свадьба на 350 человек. Сейчас тагильчане, которые планировали свои банкеты в клубе INJI, массово ищут новые места для проведения праздников.

Сезон выпускных праздников и свадеб наступит уже в мае, а последствия пожара в клубе INJI вероятно будут устранять не один месяц. Среди тагильчан, которые выбрали это место для своего праздника, сейчас настоящая паника. Площадку для банкетов всегда выбирают загодя, и есть вероятность, что кто-то просто останется без места проведения своего праздника.

В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м
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Я знаю, что сегодня там должна была состоятся национальная свадьба, большой банкет на 350 человек, не представляю, как с таким количеством гостей они до вечера найдут новую площадку, также и другие гости, у кого банкет в мае например или даже в июне. Сейчас почти все адекватные банкетные залы заняты, — высказал свое мнение специально для TagilCity.ru Артем, ведущий массовых мероприятий.
Фото: tagilcity.ru

Среди ведущих праздников Нижнего Тагила прошла волна обсуждения последствий пожара клуба INJI. По словам некоторых специалистов, руководство клуба давно предупреждали, что им нужно привести в порядок проводку. Случаи, когда музыкальная аппаратура сгорала прямо во время работы, уже происходили, отмечают тагильские организаторы мероприятий. 

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В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м
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