Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI

Сезон выпускных праздников и свадеб наступит уже в мае, а последствия пожара в клубе INJI вероятно будут устранять не один месяц. Среди тагильчан, которые выбрали это место для своего праздника, сейчас настоящая паника. Площадку для банкетов всегда выбирают загодя, и есть вероятность, что кто-то просто останется без места проведения своего праздника.