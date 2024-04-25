Тагильчане массово ищут новые места для своих праздников после пожара в INJI

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Сезон выпускных праздников и свадеб наступит уже в мае, а последствия пожара в клубе INJI вероятно будут устранять не один месяц. Среди тагильчан, которые выбрали это место для своего праздника, сейчас настоящая паника. Площадку для банкетов всегда выбирают загодя, и есть вероятность, что кто-то просто останется без места проведения своего праздника.
Я знаю, что сегодня там должна была состоятся национальная свадьба, большой банкет на 350 человек, не представляю, как с таким количеством гостей они до вечера найдут новую площадку, также и другие гости, у кого банкет в мае например или даже в июне. Сейчас почти все адекватные банкетные залы заняты, — высказал свое мнение специально для TagilCity.ru Артем, ведущий массовых мероприятий.
Среди ведущих праздников Нижнего Тагила прошла волна обсуждения последствий пожара клуба INJI. По словам некоторых специалистов, руководство клуба давно предупреждали, что им нужно привести в порядок проводку. Случаи, когда музыкальная аппаратура сгорала прямо во время работы, уже происходили, отмечают тагильские организаторы мероприятий.