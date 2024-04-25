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Posted 25 апреля, 10:35

Published 25 апреля, 10:35

Modified 25 апреля, 10:37

Updated 25 апреля, 10:37

В Екатеринбурге подозреваемых по делу о стрельбе в «Гринвиче» отправили в СИЗО

В Екатеринбурге фигурантов дела о стрельбе в «Гринвиче» отправили в СИЗО

25 апреля 2024, 10:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подозреваемых по делу о стрельбе в «Гринвиче» отправили в СИЗО

Подозреваемые по делу о стрельбе в екатеринбургском ТЦ «Гринвич», которые находились под домашним арестом, отправились в СИЗО. Они нарушали правила и свободно гуляли по улицам.

Суд в Екатеринбурге отправил двух подозреваемых по делу о перестрелке в «Гринвиче» под стражу. Они игнорировали правила домашнего ареста и выходили на прогулки, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.

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Напомним, что два выходца из Азербайджана подрались и устроили стрельбу на территории ТЦ 26 ноября 2023 года. Суд отправил их под домашний арест на время следствия, однако камеры видеонаблюдения запечатлели обоих фигурантов на улице.

Прокуратура ходатайствовала об ужесточении меры пресечения, в итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил их в СИЗО до 30 июля.

Ранее суд оставил в СИЗО владельца кафе в Новоуральске, которого подозревают в изнасиловании гостя шваброй.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Суд#Криминал#Стрельба#СИЗО#Домашний арест#Екатеринбург#Мера пресечения
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