В Екатеринбурге фигурантов дела о стрельбе в «Гринвиче» отправили в СИЗО

Posted 25 апреля, 10:35
Published 25 апреля, 10:35
Modified 25 апреля, 10:37
Updated 25 апреля, 10:37
Суд в Екатеринбурге отправил двух подозреваемых по делу о перестрелке в «Гринвиче» под стражу. Они игнорировали правила домашнего ареста и выходили на прогулки, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.
Напомним, что два выходца из Азербайджана подрались и устроили стрельбу на территории ТЦ 26 ноября 2023 года. Суд отправил их под домашний арест на время следствия, однако камеры видеонаблюдения запечатлели обоих фигурантов на улице.
Прокуратура ходатайствовала об ужесточении меры пресечения, в итоге Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил их в СИЗО до 30 июля.
Ранее суд оставил в СИЗО владельца кафе в Новоуральске, которого подозревают в изнасиловании гостя шваброй.