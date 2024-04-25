В Нижнем Тагиле горит ночной клуб INJI

Клуб расположен на втором этаже здания на улице Восточная, дом 18. На видео видно, как вся крыша постройки охвачена пламенем. Клубы черного дыма поднимаются на десятки метров вверх. Сейчас на месте работают пожарная служба. Вокруг заведения столпились люди. Местные переживают, что пламя может перекинуться на припаркованные рядом машины и на соседние здания. Источник, близкий к редакции, предположил, что это может быть проводка.