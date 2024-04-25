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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:57

В Нижнем Тагиле горит ночной клуб INJI

В Нижнем Тагиле горит ночной клуб INJI

25 апреля 2024, 09:09
Фото: tagilcity.ru
Пожар в ночном клуб INJI по улице Восточная, 18. 25 апреля предположительно в первой половине дня в произошло возгорание ночного клуба INJI.

Клуб расположен на втором этаже здания на улице Восточная, дом 18. На видео видно, как вся крыша постройки охвачена пламенем. Клубы черного дыма поднимаются на десятки метров вверх. Сейчас на месте работают пожарная служба. Вокруг заведения столпились люди. Местные переживают, что пламя может перекинуться на припаркованные рядом машины и на соседние здания. Источник, близкий к редакции, предположил, что это может быть проводка.

У них электрика сделана спустя рукава. Я работал там с музыкальной аппаратурой своей, сожгли колонку, в целом у них с этим проблемы есть, — рассказал TagilCity.ru источник близкий к редакции.
Пожар в ночном клубе INJIПожар в ночном клубе INJI
Пожар в ночном клубе INJIПожар в ночном клубе INJI
Пожар в ночном клубе INJIПожар в ночном клубе INJI
Пожар в ночном клубе INJIПожар в ночном клубе INJI
Пожар в ночном клубе INJI

Пока подробностей никаких нет, редакция TagilCity.ru сделала запрос. Будем держать в курсе ситуации.

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