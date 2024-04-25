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Posted 25 апреля, 12:03

Published 25 апреля, 12:03

Modified 25 апреля, 12:05

Updated 25 апреля, 12:05

В Свердловской области начальник бунтующих спасателей ответил на обвинения

В Свердловской области начальник бунтующих спасателей ответил на обвинения

25 апреля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области руководитель уральской авиационной базы охраны лесов в Алапаевске Александр Петров рассказал, что спасателям передано все необходимое для работы.

Таким образом он ответил на обвинения пожарных в том, что у них якобы нет спецкостюмов для работы. По его данным, спасателям передано 78 пар рукавиц, 23 плаща, 23 респиратора, а также другие важные атрибуты.

По информации начальства, спасатели получают все это прямо перед выходом на тушение. Однако в этом году они еще не выходили для практической работы. При этом вскоре к ним также поступят лекарства и посуда.

Ранее пожарные заявляли, что начальство отправило и тушить пожары без СИЗ. Спасатели сообщали, что были даже без спецодежды.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле горел ночной клуб INJI. Он находится на втором этаже здания на улице Восточной.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Алапаевск#Свердловская область#Спасатели#Пожарные#Обвинения#Спецодежда#Екатеринбург#Лесные пожары#Пожары
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