В Свердловской области начальник бунтующих спасателей ответил на обвинения

Posted 25 апреля, 12:03
Published 25 апреля, 12:03
Modified 25 апреля, 12:05
Updated 25 апреля, 12:05
Таким образом он ответил на обвинения пожарных в том, что у них якобы нет спецкостюмов для работы. По его данным, спасателям передано 78 пар рукавиц, 23 плаща, 23 респиратора, а также другие важные атрибуты.
По информации начальства, спасатели получают все это прямо перед выходом на тушение. Однако в этом году они еще не выходили для практической работы. При этом вскоре к ним также поступят лекарства и посуда.
Ранее пожарные заявляли, что начальство отправило и тушить пожары без СИЗ. Спасатели сообщали, что были даже без спецодежды.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле горел ночной клуб INJI. Он находится на втором этаже здания на улице Восточной.