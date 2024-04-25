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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Свердловский губернатор Куйвашев пообещал усилить меры безопасности в праздники

В Свердловской области в майские праздники усилят меры безопасности

25 апреля 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский губернатор Куйвашев пообещал усилить меры безопасности в праздники

Особое внимание свердловские власти в преддверии майских выходных намерены уделить профилактике терроризма и неонацизма.

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 25 апреля, еще раз заявил о необходимости строгого соблюдения мер безопасности в период майских праздников, сообщает департамент информполитики.

По его словам, дни будут очень насыщенными, поэтому важно строго соблюдать все требования. В частности, нельзя допускать скопления людей и проведения мероприятий в неположенных местах. Любые акции должны проводиться только там, где соблюдаются антитеррористические меры безопасности. Особое внимание в предстоящие праздники нужно уделить транспортной инфраструктуре, добавил глава региона.

Пристальное внимание следует уделить молодым свердловчанам и профилактике распространения террористических и неонационалистических идей. Здесь свое слово должно сказать региональное Минобразования.

Напомним, что об особых мерах безопасности в России заговорили после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Во многих регионах, в том числе в ряде городов Свердловской области, отменили проведение массовых мероприятий. В Екатеринбурге 9 мая не будет праздничного салюта, а массовые гуляния перенесли из центра города в один из парков.

Ранее усилить меры безопасности в майские праздники пообещали власти Нижнего Тагила.

Антитеррористические меры: безопасность тагильчан на транспорте будет усилена
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#Дарья Бобровицкая
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