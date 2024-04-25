В Свердловской области в майские праздники усилят меры безопасности

Напомним, что об особых мерах безопасности в России заговорили после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Во многих регионах, в том числе в ряде городов Свердловской области, отменили проведение массовых мероприятий. В Екатеринбурге 9 мая не будет праздничного салюта, а массовые гуляния перенесли из центра города в один из парков.