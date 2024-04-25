В Свердловской области в майские праздники усилят меры безопасности

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Губернатор Евгений Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии в четверг, 25 апреля, еще раз заявил о необходимости строгого соблюдения мер безопасности в период майских праздников, сообщает департамент информполитики.
По его словам, дни будут очень насыщенными, поэтому важно строго соблюдать все требования. В частности, нельзя допускать скопления людей и проведения мероприятий в неположенных местах. Любые акции должны проводиться только там, где соблюдаются антитеррористические меры безопасности. Особое внимание в предстоящие праздники нужно уделить транспортной инфраструктуре, добавил глава региона.
Пристальное внимание следует уделить молодым свердловчанам и профилактике распространения террористических и неонационалистических идей. Здесь свое слово должно сказать региональное Минобразования.
Напомним, что об особых мерах безопасности в России заговорили после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Во многих регионах, в том числе в ряде городов Свердловской области, отменили проведение массовых мероприятий. В Екатеринбурге 9 мая не будет праздничного салюта, а массовые гуляния перенесли из центра города в один из парков.
Ранее усилить меры безопасности в майские праздники пообещали власти Нижнего Тагила.