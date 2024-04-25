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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Нижнем Тагиле площадь возгорания в ночном клубе INJI выросла до 2000 кв.м

В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м

25 апреля 2024, 09:35
Фото: МЧС России

В Нижнем Тагиле площадь возгорания в ночном клубе INJI выросла до 2000 кв.м

В Нижнем Тагиле спасатели продолжают бороться с пожаром в ночном клубе INJI. Площадь возгорания выросла до 2000 кв. м.

На месте работают 43 специалиста и 12 единиц спецтехники. По последним данным, возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.

В Нижнем Тагиле горит ночной клуб INJI
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Пожар начался утром в четверг, 25 апреля. У ночного клуба загорелась кровля. Изначально площадь возгорания составляла 400 кв.м, однако позднее огонь охватил уже 2000 кв. м.

Фото: МЧС России

Люди, которые находились в здании, вышли самостоятельно. Ситуация находится под контролем МЧС.

Ранее стало известно о крупном природном пожаре около асфальтового завода под Ревдой.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание#Ночной клуб#18+#Екатеринбург#МЧС
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