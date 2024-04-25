В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:59
На месте работают 43 специалиста и 12 единиц спецтехники. По последним данным, возгорание удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар начался утром в четверг, 25 апреля. У ночного клуба загорелась кровля. Изначально площадь возгорания составляла 400 кв.м, однако позднее огонь охватил уже 2000 кв. м.
Люди, которые находились в здании, вышли самостоятельно. Ситуация находится под контролем МЧС.
Ранее стало известно о крупном природном пожаре около асфальтового завода под Ревдой.