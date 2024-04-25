В тагильском ночном клубе INJI огонь охватил уже 2000 кв. м

В Нижнем Тагиле площадь возгорания в ночном клубе INJI выросла до 2000 кв.м

В Нижнем Тагиле спасатели продолжают бороться с пожаром в ночном клубе INJI. Площадь возгорания выросла до 2000 кв. м.