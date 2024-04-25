Водителя в Нижнем Тагиле арестовали за тонировку на окнах машины

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Горожанин ранее не выполнил требование правоохранителя убрать тонировку с передних окон, расположенных по бокам. Это послужило поводом для его ареста, рассказали в пресс-службе Ленинского суда.
Мужчину заметили ночью, когда он проезжал по улице Ленина. В связи с этим суд вынес постановление об аресте тагильчанина на семь суток.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге был арестован местный житель на пять суток за игнорирование требования снять тонировку с окон автомобиля. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.