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Водителя в Нижнем Тагиле арестовали за тонировку на окнах машины

Водителя в Нижнем Тагиле арестовали за тонировку на окнах машины

25 апреля 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney
Житель Нижнего Тагила был арестован из-за наличия тонировки на окнах автомобиля ВАЗ. Его арестовали 24 апреля 2024 года.

Горожанин ранее не выполнил требование правоохранителя убрать тонировку с передних окон, расположенных по бокам. Это послужило поводом для его ареста, рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

Мужчину заметили ночью, когда он проезжал по улице Ленина. В связи с этим суд вынес постановление об аресте тагильчанина на семь суток.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге был арестован местный житель на пять суток за игнорирование требования снять тонировку с окон автомобиля. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

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