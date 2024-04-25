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Задержан бывший вице-мэр Первоуральска

Задержан бывший вице-мэр Первоуральска

25 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Бывший вице-мэр Первоуральска и начальник «Водоканала» Артур Гузаиров задержан утром 25 апреля 2024 года.

Чиновника задержали в его квартире. Возможная причина для задержания — превышение полномочий, рассказали в пресс-службе полиции Первоуральска.

Подробности дела в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, 6 февраля 2024 года Гузаирова уволили с должности руководителя «Водоканала». Горожане жаловались на проблемы с водоснабжением.

Кроме того, произошло несколько коммунальных аварий, поэтому глава города Игорь Кабец отправил его в отставку.

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