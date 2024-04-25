Задержан бывший вице-мэр Первоуральска

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Чиновника задержали в его квартире. Возможная причина для задержания — превышение полномочий, рассказали в пресс-службе полиции Первоуральска.
Подробности дела в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, 6 февраля 2024 года Гузаирова уволили с должности руководителя «Водоканала». Горожане жаловались на проблемы с водоснабжением.
Кроме того, произошло несколько коммунальных аварий, поэтому глава города Игорь Кабец отправил его в отставку.