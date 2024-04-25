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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Нижнем Тагиле изнасиловали девушку в Дзержинском районе

Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку

25 апреля 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле изнасиловали девушку в Дзержинском районе

Вечером 23 апреля в Дзержинском районе Нижнего Тагила злоумышленники надругались над девушкой. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал собственный источник.

ЧП случилось в вечернее время близ остановки «Конечная» на перекрестке улиц Зари и Ильича.

Примерно в 23.00 в районе Зари, 1 в машину затащили девушку и изнасиловали, — сообщил редакции осведомленный источник.

Официального комментария от пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» по ходу расследования данного случая получить не удалось.

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области произошедшее не опровергли, но комментарий по проверке не предоставили.

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Напомним, 21 апреля в Екатеринбурге таксист, подвозивший двух девушек, был обвинен в изнасиловании. Одна из пассажирок не смогла расплатиться за поездку из-за севшего телефона, тогда мужчина решил взять плату иным способом. Подозреваемого задержали.

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