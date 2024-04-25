Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку

Напомним, 21 апреля в Екатеринбурге таксист, подвозивший двух девушек, был обвинен в изнасиловании. Одна из пассажирок не смогла расплатиться за поездку из-за севшего телефона, тогда мужчина решил взять плату иным способом. Подозреваемого задержали.