Затащили в машину: в Нижнем Тагиле на Вагонке изнасиловали девушку

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
ЧП случилось в вечернее время близ остановки «Конечная» на перекрестке улиц Зари и Ильича.
Примерно в 23.00 в районе Зари, 1 в машину затащили девушку и изнасиловали, — сообщил редакции осведомленный источник.
Официального комментария от пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» по ходу расследования данного случая получить не удалось.
В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области произошедшее не опровергли, но комментарий по проверке не предоставили.
Напомним, 21 апреля в Екатеринбурге таксист, подвозивший двух девушек, был обвинен в изнасиловании. Одна из пассажирок не смогла расплатиться за поездку из-за севшего телефона, тогда мужчина решил взять плату иным способом. Подозреваемого задержали.