Житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Свердловчанин пришел в магазин, чтобы купить хлеб. На прилавке он увидел телефон и забрал его с собой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
При этом мужчина, покидая торговую точку, забыл взять хлеб. Личность воришки в настоящий момент не установлена.
Напомним, 12 апреля 2024 года в Екатеринбурге несколько молодых людей пришли в магазин, чтобы купить шашлык. Во время пребывания в магазине они незаметно утащили с собой решетку для мангала.