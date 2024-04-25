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Житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон

Житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон

25 апреля 2024, 10:13
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В поселке Пышма местный житель, посетив магазин, похитил телефон, который лежал на прилавке. Инцидент случился на улице Петрова.

Свердловчанин пришел в магазин, чтобы купить хлеб. На прилавке он увидел телефон и забрал его с собой, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

При этом мужчина, покидая торговую точку, забыл взять хлеб. Личность воришки в настоящий момент не установлена.

Напомним, 12 апреля 2024 года в Екатеринбурге несколько молодых людей пришли в магазин, чтобы купить шашлык. Во время пребывания в магазине они незаметно утащили с собой решетку для мангала.

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#Елизавета Зиборова#Криминал#Кража#Магазин#Преступление#Видео#ЧП#Телефон#Пышма#Хлеб#18+#Екатеринбург#Воришка
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