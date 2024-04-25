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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Жительницы Екатеринбурга рассказали о нападении толпы вооруженных посреди дороги

Жительницы Екатеринбурга рассказали о нападении толпы вооруженных посреди дороги

25 апреля 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
В вечернее время 24 апреля на автодороге возле Компрессорного района толпа вооруженных людей в масках напала на двух девушек и молодых людей. Выяснилось, что таким образом один из парней сделал предложение своей возлюбленной.

Подруга невесты рассказала, что она ничего не знала о готовящемся сюрпризе. Она сидела на переднем сиденье. Во время «нападения» она испугалась. Девушка подумала, что все закончится очень плохо, пишет Е1.

Во время происшествия компания ехала в кафе. Сама невеста рассказала, что вооруженные нападающие забрали их с подругой парней. Девушки стали кричать, тогда их тоже вывели из машины. На улице парень сделал ей предложение. По словам невесты, эти эмоции она запомнит на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что влюбленный житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду и сделал предложение девушке.

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