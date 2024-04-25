Жительницы Екатеринбурга рассказали о нападении толпы вооруженных посреди дороги

Во время происшествия компания ехала в кафе. Сама невеста рассказала, что вооруженные нападающие забрали их с подругой парней. Девушки стали кричать, тогда их тоже вывели из машины. На улице парень сделал ей предложение. По словам невесты, эти эмоции она запомнит на всю жизнь.