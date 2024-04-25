Жительницы Екатеринбурга рассказали о нападении толпы вооруженных посреди дороги

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Подруга невесты рассказала, что она ничего не знала о готовящемся сюрпризе. Она сидела на переднем сиденье. Во время «нападения» она испугалась. Девушка подумала, что все закончится очень плохо, пишет Е1.
Во время происшествия компания ехала в кафе. Сама невеста рассказала, что вооруженные нападающие забрали их с подругой парней. Девушки стали кричать, тогда их тоже вывели из машины. На улице парень сделал ей предложение. По словам невесты, эти эмоции она запомнит на всю жизнь.
Ранее сообщалось, что влюбленный житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду и сделал предложение девушке.