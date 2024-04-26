25-градусная жара надвигается на Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По данным метеорологов уральского гидрометцентра, теплая погода будет в областном центре уже 27 апреля. Прогнозируется до +19 градусов. А 28 апреля воздух разогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.
Однако теплая температура не задержится надолго. Следующая неделя будет прохладной, сообщается в паблике «Погода в Екатеринбурге».
Днем 29 апреля будет до +10. И до 1 мая погода продержится на этой отметке.
Напомним, что в выходные в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер. Вероятны небольшие дожди.