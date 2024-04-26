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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

25-градусная жара надвигается на Екатеринбург

25-градусная жара надвигается на Екатеринбург

26 апреля 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбург придет потепление. Синоптики прогнозируют 25-градусную жару.

По данным метеорологов уральского гидрометцентра, теплая погода будет в областном центре уже 27 апреля. Прогнозируется до +19 градусов. А 28 апреля воздух разогреется до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Однако теплая температура не задержится надолго. Следующая неделя будет прохладной, сообщается в паблике «Погода в Екатеринбурге».

Днем 29 апреля будет до +10. И до 1 мая погода продержится на этой отметке.

Напомним, что в выходные в Нижнем Тагиле ожидается сильный ветер. Вероятны небольшие дожди.

Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Апрель#Осадки#Погода#Воздух#Гидрометцентр#Жара#Теплая погода#Синоптики#Окружающая среда#Тепло#Метеорологи#Неделя#Екатеринбург
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