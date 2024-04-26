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Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания

Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания

26 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI
ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“ привлекли к ответственности за невыполнение предписания. Агрокомплекс получил штраф — 100 тысяч рублей.

Проверка состоялась в прошлом году. Выяснилось, что агрокомплекс не выполняет то, что должен по ранее выданному предписанию.

Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении, после чего проверяющие вынесли в адрес ООО постановление, сообщает Уральское управление Росприроднадзора.

Предприятие посчитало штраф чрезмерным и обратилось в суд. Однако решение было оставлено без изменений.

Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора сообщали, что вновь проверят данный свинокомплекс на предмет слива навоза в поле. В прошлый раз, 12 марта, агрокомплекс получал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

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