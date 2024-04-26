Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 09:01
Проверка состоялась в прошлом году. Выяснилось, что агрокомплекс не выполняет то, что должен по ранее выданному предписанию.
Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении, после чего проверяющие вынесли в адрес ООО постановление, сообщает Уральское управление Росприроднадзора.
Предприятие посчитало штраф чрезмерным и обратилось в суд. Однако решение было оставлено без изменений.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора сообщали, что вновь проверят данный свинокомплекс на предмет слива навоза в поле. В прошлый раз, 12 марта, агрокомплекс получал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.