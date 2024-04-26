Агрокомплекс под Нижним Тагилом заплатит 100 тысяч рублей за невыполнение предписания

Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора сообщали, что вновь проверят данный свинокомплекс на предмет слива навоза в поле. В прошлый раз, 12 марта, агрокомплекс получал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.