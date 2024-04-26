Антимонопольщики потребовали от «Уральских авиалиний» снизить цены на билеты

Проверки начались после многочисленных жалоб россиян. Объяснить свою политику ценообразования помимо «Уральских авиалиний» предстоит компаниям «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, Utair и Smartavia. Перевозчики должны будут предоставить отчетные документы за прошлый год и за прошедшие месяцы 2024 года.