Антимонопольщики потребовали от «Уральских авиалиний» снизить цены на билеты

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
«Уральские линии» и еще ряд авиаперевозчиков должны будут обосновать цены на перелеты. Такое требование к компаниям выдвинула Федеральная антимонопольная служба. Проведенные проверки выявили нарушения, информирует пресс-служба ведомства.
Проверки начались после многочисленных жалоб россиян. Объяснить свою политику ценообразования помимо «Уральских авиалиний» предстоит компаниям «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, Utair и Smartavia. Перевозчики должны будут предоставить отчетные документы за прошлый год и за прошедшие месяцы 2024 года.
Ранее ФАС заподозрил производителей яиц и ритейлеров в сговоре и устроил масштабные проверки.