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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

ФАС потребовал от «Уральских авиалиний» снизить цены на билеты

Антимонопольщики потребовали от «Уральских авиалиний» снизить цены на билеты

26 апреля 2024, 14:52

ФАС потребовал от «Уральских авиалиний» снизить цены на билеты

Федеральная антимонопольная служба получает множество обращений от россиян, недовольных дороговизной авиабилетов. Проверка ФАС выявила нарушения.

«Уральские линии» и еще ряд авиаперевозчиков должны будут обосновать цены на перелеты. Такое требование к компаниям выдвинула Федеральная антимонопольная служба. Проведенные проверки выявили нарушения, информирует пресс-служба ведомства.

Проверки начались после многочисленных жалоб россиян. Объяснить свою политику ценообразования помимо «Уральских авиалиний» предстоит компаниям «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, Utair и Smartavia. Перевозчики должны будут предоставить отчетные документы за прошлый год и за прошедшие месяцы 2024 года.

Ранее ФАС заподозрил производителей яиц и ритейлеров в сговоре и устроил масштабные проверки.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Цены#Свердловская область#ФАС#Екатеринбург#Проверки#Авиаперелеты
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