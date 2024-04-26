Автомобиль влетел в ЛЭП в Новоуральске и загорелся. Водитель погиб

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Водитель, не справившись с управлением, съехал влево и влетел в ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Молодой человек погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Прибывшие к месту аварии сотрудники ГИБДД провели проверку. После завершения расследования инспекторы установят причину, по которой произошло ДТП.
Напомним, в Сысерти водитель Renault влетела в автобус с пассажирами. С полученными травмами женщину отвезли в медучреждение. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.