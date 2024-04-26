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Смертельное ДТП произошло в Новоуральске

Автомобиль влетел в ЛЭП в Новоуральске и загорелся. Водитель погиб

26 апреля 2024, 03:41
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло в Новоуральске

В Новоуральске водитель автомобиля ВАЗ погиб после того, как врезался на автомобиле в ЛЭП.

Водитель, не справившись с управлением, съехал влево и влетел в ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Молодой человек погиб на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Прибывшие к месту аварии сотрудники ГИБДД провели проверку. После завершения расследования инспекторы установят причину, по которой произошло ДТП.

Напомним, в Сысерти водитель Renault влетела в автобус с пассажирами. С полученными травмами женщину отвезли в медучреждение. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.

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